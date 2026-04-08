दिल्ली ने टॉस जीतकर लखनऊ के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

DCvsGT दिल्ली कैपिटल्स ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली अभी तक इस टूर्नामेंट में अविजित है और गुजरात अपनी पहली जीत की तलाश में है।
टीम इस प्रकार हैं: एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर
दिल्ली कैपिटल्स:
अक्षर पटेल (कप्तान), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख। गुजरात टाइटंस:
शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान।