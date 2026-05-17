दिल्ली ने फेरा राजस्थान के अरमानों पर पानी, 5 विकेट से दी मात
DCvsRR दिल्ली के सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और केएल राहुल के शानदार अर्धशतक की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेटों से हराकर खुद को इंडियन प्रीमियर लीग में जिंदा रखा। इस मैच के बाद 3 टीमों के 12 अंक हो गए है जो 5 6 और 7 के पायदान पर खड़ी है। राजस्थान द्वारा दिए 195 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने अंतिम ओवर में हासिल कर लिया।
RR की प्लेइंग XI:
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डॉनोवन फ़रेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा।
RR इम्पैक्ट सब:
दासुन शानकाDC की प्लेइंग XI:
केएल राहुल (विकेट कीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल परख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, विजय त्रिपुराना, लुंगी एन्गिडी, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार। DC इम्पैक्ट सब:
आशुतोष शर्मा
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