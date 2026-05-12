मंगलवार, 12 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Delhi Capitals drubs Punjab Kings at Dharmshala
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 12 मई 2026 (09:42 IST)

दिल्ली ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर लिया पिछली हार का बदला

Delhi Capitals
DCvsPBKS अक्षर पटेल (56) और डेविड मिलर (51) की विस्फोटक अर्धशतकीय पारियों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह गेंदें शेष रहते तीन विकेट से हराकर अपनी प्ले ऑफ की उम्मीद को जिंदा रखा। पंजाब किंग्स की यह लगातार चौथी हार है।

धर्मशाला में आज तक आईपीएल में 200 से अधिक का लक्ष्य चेज़ नहीं किया गया था और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 का लक्ष्य भी था। पावरप्ले में ही दिल्ली कैपिटल्स ने तीन विकेट गंवा दिए थे और ट्रिस्टन स्टब्स दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट भी हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था लेकिन यहां से अक्षर और मिलर ने पारी को संभाला। अक्षर अर्धशतक बनाकर आउट हो गए और इसके बाद आक्रमण की जिम्मेदारी मिलर ने संभाली।

हालांकि मिलर भी अर्धशतक बनाकर आउट हो गए।आखिरी ओवरों में माधव तिवारी आठ गेंदों में (नाबाद 18) और आशुतोष शर्मा 10 गेंदों में 24 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के करीब पहुंचा दिया। आशुतोष शर्मा ने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये। वहीं माधव तिवारी ने दो चौके और एक छक्का लगाये। आशुतोष के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आये आकिब नबी ने दो गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से (नाबाद 10) रन बनाये। उन्होंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैच विजयी छक्का लगाया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अभी भी प्लेऑफ़ की दौड़ में जीवित है।


211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 33 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। अभिषेक पोरेल (पांच) को यश ठाकुर ने बोल्ड किया। केएल राहुल (नौ) और साहिल पारेख (13) को अर्शदीप सिंह ने आउट किया। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान 12वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स (12) रनआउट हुये। 74 रन पर चार विकेट गंवा कर संकट में फंसी दिल्ली के लिए डेविड मिलर और अक्षर पटेल की जोड़ी ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तेजी के साथ रन बटोरे।

14वें ओवर में मार्कस स्टॉयनिस ने अक्षर पटेल को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट लिए 64 रनों की साझेदारी हुई। अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 56 रनों की पारी खेली। 17वें ओवर में डेविड मिलर आउट हुये। डेविड मिलर ने 28 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 51रन बनाये। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवरों में सात विकेट पर 216 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।


लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर लिया पिछली हार का बदला

दिल्ली ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर लिया पिछली हार का बदलाDCvsPBKS अक्षर पटेल (56) और डेविड मिलर (51) की विस्फोटक अर्धशतकीय पारियों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह गेंदें शेष रहते तीन विकेट से हराकर अपनी प्ले ऑफ की उम्मीद को जिंदा रखा। पंजाब किंग्स की यह लगातार चौथी हार है।

श्रेयस और प्रियांश के अर्धशतक ने पंजाब को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 210 तक

श्रेयस और प्रियांश के अर्धशतक ने पंजाब को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 210 तकDCvsPBKS कप्तान श्रेयस अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के अर्धशतक से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन बनाए। अय्यर ने 36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन की पारी खेली जबकि प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजीDCvsPBKS दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 55वें मुकाबले में टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा टॉस जीतना ही सही है।

दिग्गजों से सुसज्जित मुंबई इंडियन्स प्लेऑफ से बाहर हुई, क्या रहे कारण

दिग्गजों से सुसज्जित मुंबई इंडियन्स प्लेऑफ से बाहर हुई, क्या रहे कारणइंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस के पास अब आत्म अवलोकन का समय है। टीम के पास सब कुछ था। धुआंधार सलामी बल्लेबाज, मजबूत मध्यक्रम, शानदार ऑलराउंडर्स धारदार गेंदबाज लेकिन नतीजा सिफर।

IPL 2026 में 25% गिरी Viewership, धोनी की कमी, पाटा विकेट, क्या है कारण?

IPL 2026 में 25% गिरी Viewership, धोनी की कमी, पाटा विकेट, क्या है कारण?कभी इंडियन प्रीमियर लीग के कारण बॉलीवुड के निर्माता फिल्में रीलीज नहीं करते थे और इस सत्र हाल यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग खुद अपने दर्शकों को ढूंढ रहा है। शुरुआत से ही IPL 2026 सत्र में वह मजा नहीं था लेकिन इसको प्रमाणित करने वाले आंकड़े मौजूद नहीं थे। अब आंकड़ो ने भी साफ साफ बता दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रियता 25 फीसदी घट चुकी है।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com