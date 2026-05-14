गुरुवार, 14 मई 2026
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 14 मई 2026 (15:29 IST)

अंतिम पड़ाव पर भी चोट से परेशान चेन्नई, अंग्रेज ऑलराउंडर पहुंचा स्वदेश

IPL 2026 में प्लेऑफ़ में पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन जांघ की चोट की जांच के लिए वापस इंग्लैंड लौट गए हैं।

CSK ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ओवर्टन कितने समय के लिए दूर रहेंगे या वह पूरे सीज़न से बाहर हो गए हैं। लेकिन शेष तीन मुक़ाबलों के लिए उनके वापस लौटने पर संशय है। शुक्रवार को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के ख़िलाफ़ उन्हें अपना अगला मुक़ाबला खेलना है।

CSK ने बुधवार रात को सोशल मीडिया पर कहा, "जेमी ओवर्टन को दाईं जांघ में चोट लगी है और चोट से संबंधित आगे की जांच और प्रबंधन के लिए वह स्वदेश लौटेंगे।"
इस सीज़न में इस समय तक ओवर्टन 17.78 की औसत और 8.89 की इकॉनमी के साथ 14 विकेट लेकर CSK के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। CSK के पिछले मुक़ाबले में वह प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे थे, 11 मई को LSG के ख़िलाफ़ चेपॉक में CSK की पांच विकेट से जीत में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे।

बुधवार को ही CSK ने चोट के चलते सीज़न से बाहर हुए रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटका के ऑलराउंडर मक्नील नोरोन्हा को अपने दल में शामिल किया था। इस सीज़न अब तक CSK के कुल चार खिलाड़ी पूरे सीज़न से बाहर हो चुके हैं। घोष के अलावा, नैथन एलिस, आयुष म्हात्रे और ख़लील अहमद सीज़न से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही एम एस धोनी और ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ स्पेंसर जॉनसन अभी तक इस सीज़न एक भी मुक़ाबला नहीं खेल पाए हैं।इस समय CSK 11 मुक़ाबलों में छह जीत के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है।
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है।
विराट कोहली (नाबाद 105) की दमदार शतकीय पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु ने बुधवार को बारिश के कारण 75 मिनट देर से शुरु हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल ) 2026 के 57वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स पर पांच गेंदें शेष रहते छह विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही आरसीबी फिर से अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है।

अंगकृष रघुवंशी (71), रिंकू सिंह (नाबाद 49) और कैमरन ग्रीन (32) की शानदार पारियों के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल ) 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ चार विकेट पर 192 रनों का स्कोर खड़ा किया।

वेपिंग हनी ट्रैप और टार्गेटेड कॉम्प्रोमाइज के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सिलसिलेवार नियम बनाए थे। इसी कड़ी में कुछ और नियम भी जोड़े गए हैं। बोर्ड ने विशेषकर अधिकारियों और मालिकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन ना करें क्योंकि अब मालिक डगआउट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने हाल ही में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेली गई रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतकीय पारी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी के आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने एक एतिहासिक पारी खेली। उन्होंने माही को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि धोनी ने हमेशा कहा कि खुद पर भरोसा रखो।

पीठ की ऐंठन से जूझ रहे मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला अहम मैच नहीं खेलेंगे। गौरतलब है कि मुंबई इंडियन्स आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन मुंबई कुछ सांत्वना लेकर टूर्नामेंट से जाना चाहती है ऐसे में हार्दिक का ना होना टीम के लिए बड़ा झटका है।

भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

अंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
