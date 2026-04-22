बुधवार, 22 अप्रैल 2026
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (15:34 IST)

अक्षर पटेल पर लगे खराब कप्तानी के आरोप, कप्तान ने फील्डिंग पर मढ़ा दोष

axar patel
IPL 2026 में अक्षर पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 2 ओवर किए और बल्लेबाज नीतिश राणा से 4 ओवर कराए जिससे उनकी कप्तानी की आलोचना हो रही है। हालांकि उन्होंने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए फील्डिंग पर दोष मढ़ा। सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार से निराश नजर आ रहे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि अभिषेक शर्मा का रन-आउट और कैच छोड़ना हमें भारी पड़ा – अगर हमने उसे पकड़ लिया होता, तो हम उन्हें रोक सकते थे।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के 68 गेंदों पर 10 चौकों और 10 छक्कों से सजे नाबाद 135 रन की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को 47 से करारी शिकस्त दे दी। अभिषेक को 49 रन पर एक लाइफलाइन मिली जब विकेटकीपर के एल राहुल ने एक आसान रन-आउट का मौका गंवा दिया। उन्हें 87 रन के स्कोर पर नीतीश राणा ने भी बॉउंड्री पर कैच टपकाकर जीवनदान दिया।

अक्षर ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा,”लेकिन हां, अगर कोई इतनी अच्छी बैटिंग करता है, और उनके एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं है, तो ऐसे परफॉर्मेंस का क्रेडिट मिलना चाहिए। क्लासेन ने भी जिस तरह से दूसरी तरफ से बैटिंग की, उसे देखते हुए यह बॉलर की गलती नहीं है। जब कोई बैट्समैन इस तरह बैटिंग करता है, तो कोच और कैप्टन को यह मानना होगा कि कैप्टन भी किसी को नहीं रोक सकता। मैं बॉलर्स से भी यही कह रहा था, कि अगर तुमने अच्छा एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद भी उसने अच्छा शॉट मारा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा।

कप्तान ने कहा,”फील्डिंग एरिया तुम्हारे हाथ में है। कैचिंग और रन-आउट – ये तुम कर सकते हो। और तुम्हें पता है, ऐसे समय में बॉलर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम यहीं बेहतर कर सकते थे। (आगे होने वाले संभावित बदलावों पर) नहीं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट चल रहा है – अगर तुम देखो, तो ज़ाहिर है हम अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब विकेट इतना अच्छा हो, तो इसे खराब दिन मानकर भूल जाना चाहिए।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
