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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (17:39 IST)

अभिषेक शर्मा ने एक झटके में बड़ा शतक लगाकर किया औरेंज कैप पर कब्जा

Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इतिहास का पांचवा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर करते हुए 68 गेंदो में 135 रन बनाकर औरेंज कैप के शीर्ष पर पहुंच गए। यह उनका नौंवा टी-20 शतक है, उन्होंने इस सत्र में 7 पारियों में 323 रन बना लिए हैं।

अभिषेक से 3 रन पीछे हैनरिक क्लासेन हैं जो ऑरेंज कैप टेबल में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने इस मैच में 13 गेंदों में 37 रन बनाए और अभिषेक के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की।  तीसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल है, जिनकी 5 पारियों में 265 रन हैं। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु के विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी है।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के 10 चौकों और 10 छक्कों से सजे नाबाद 135 रन की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल मुकाबले में मंगलवार को 47 से करारी शिकस्त दे दी।
हैदराबाद ने दो विकेट पर 242 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद दिल्ली को नौ विकेट पर 195 रन पर थाम लिया। हैदराबाद सात मैचों में अपनी चौथी जीत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है जबकि दिल्ली छह मैचों में तीसरी हार के साथ पांचवें स्थान पर है।
 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक ने मात्र 68 गेंदों में अपनी नाबाद शतकीय पारी खेली। यह उनका आईपीएल में दूसरा शतक और ओवरआल टी 20 में नौंवां शतक है जिसके साथ ही वह टी 20 में सर्वाधिक शतक बनाने में रन मशीन विराट कोहली की बराबरी पर आ गए हैं। यह आईपीएल इतिहास में पांचवां सर्वाधिक स्कोर भी है।

एसआरएच ने अपने मैदान पर पूरी तरह तबाही मचा दी और दर्शकों को सच में अपने पैसे वसूल हो गए। अभिषेक शर्मा ने एकदम सही समय पर धमाकेदार शुरुआत की और अपना दूसरा आईपीएल शतक पूरा किया। 135 रन बनाकर नाबाद रहे-जो टूर्नामेंट में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था-उन्होंने पूरी पारी में बल्ला चलाते हुए 10 लंबे छक्के मारे। हालांकि हेड और क्लासेन ने बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन अभिषेक की पारी शानदार थी; 49 रन पर उन्हें एक लाइफलाइन मिली जब राहुल ने एक आसान रन-आउट का मौका गंवा दिया। उन्हें 87 रन के स्कोर पर नीतीश राणा ने भी बॉउंड्री पर जीवनदान दिया। इन दो मौकों को छोड़कर उनकी पारी पूरी तरह बेदाग़ रही।
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