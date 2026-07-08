  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. women-sexual-exploitation-europol-report-europe-america
Written By Author राम यादव
Last Updated : Wednesday, 8 July 2026 (09:43 IST)

महिलाओं का यौन शोषण यूरोप-अमेरिका में बना नया शौक

europol
Written By: राम यादव
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (09:03 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (09:43 IST)
google-news
Europols Project Medusa: यूरोप-अमेरिका अपने आप को न केवल बहुत सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसपंन्न समाज मानते हैं, नारी-समानता का प्रखर पैरोकार भी बताते हैं। दावा करते हैं कि उनके यहाँ महिलाओं और लड़कियों को न केवल समान अधिकार प्राप्त हैं, वे पूर्णतः सुरक्षित भी हैं। लेकिन, इस ढोल में कितना पोल या दिया तले कितना अंधेरा है, अखिल यूरोपीय पुलिस अधिकरण 'यूरोपोल' के एक सफ़ाई अभियान ने इन्हीं दिनों उजागर कर दिया है।
 
अपनी महिला परिचितों या संगिनियों को नशीली दवाएं देकर उनका यौन शोषण करना और ऑनलाइन नेटवर्क पर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करना, यूरोप-अमेरिका में पुरुषों का एक नया शौक बन गया है। यूरोपोल की रिपोर्ट के अनुसार, 9 देशों— जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के जांचकर्ताओं ने पहली बार उन पुरुषों की पहचान कर उनके ऑनलाइन नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की है, जो अपनी महिला संगिनियों को बेहोश करने के लिए उन्हें नशीली दवाएँ देकर उनका यौन शोषण किया करते थे।

अपने कुकर्मों के वीडियो भी बनाते हैं

यही नहीं, वे अपने कुकर्मों के वीडियो भी बनाते और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर देते थे। यूरोपोल का कहना है कि जून, 2026 में चलाए गए इस जाँच अभियान से इस गोरखधंधे के 274 नए मामले मिले हैं। इन मामलों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और हत्या तक की कोशिशों जैसे अपराध शामिल हैं।
 
यूरोपोल ने नीदरलैंड की राजधानी हेग में बताया कि 156 संदिग्ध पीड़ितों और अपराधियों की पहचान की गई है। अपराधियों या पीड़ितों के बारे में मिली जानकारी जारी नहीं की गई, ताकि अभी भी चल रही जांचों पर कोई असर न पड़े। 9 देशों के इस सामूहिक अभियान का नेतृत्व जर्मनी और ब्रिटेन के अधिकारियों ने किया और यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल ने तालमेल बिठाया। 'प्रोजेक्ट मेदूसा' नाम के इस बहुराष्ट्रीय अभियान की सफलता में जर्मनी के संघीय अपराध कार्यालय (BKA) और जर्मनी के ही हैम्बर्ग राज्य के आपराधिक पुलिस कार्यालय की भी प्रमुख भूमिका रही है।

बलात्कारियों का नेटवर्क पकड़ा गया

यूरोपोल के अभियान से पता चला कि लड़कियों-महिलाओं के साथ यौन दुराचार करने वाले सभी 9 देशों के पुरुष, खुद बनाए वीडियो और अपनी सीख-सलाहों का आपस में आदान- प्रदान करते रहे हैं। यूरोपोल के अनुसार, पुरुष अपने शिकार को अधिकतर नशीली दवाएं देकर बेहोश कर दिया करते हैं और फिर उनका जमकर यौन शोषण करते हैं। जर्मनी के संघीय अपराध कार्यालय (BKA) का कहना है कि यह दुराचार, पीड़िताओं को अक्सर अपने ही करीबी लोगों के द्वारा झेलना पड़ता है और वह लंबे समय तक—कभी-कभी सालों तक—चलता रहता है।
 
यूरोपोल के अनुसार, यौन दुराचार के वीडियो मुख्य रूप से 'पोर्नोग्राफ़ी' कहलाने वाली अश्लील सामग्री के इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्मों और महिलाओं के प्रति घृणा फैलाने वाली चैट- मंडलियों में शेयर किए जाते हैं। अपराधी, इस्तेमाल की जाने वाली नशीली या बेहोशी की दवाओं के असर के साथ-साथ उन्हें कहाँ और कैसे पाया जाए, इस बारे में भी जानकारी आपस में बाँटते हैं। हाल ही में चलाए गए एक अभियान में ऐसे चार नेटवर्कों की पहचान की गई और उनका सफ़ाया किया गया।

"पेलिको का मामला अकेला मामला नहीं है"

यूरोपोल के अभियान से जो तथ्य सामने आए हैं, वे फ़्रांसीसी महिला जिज़ेल पेलिको के साथ वर्षों तक चले अकल्पनीय दुराचार कांड की याद दिलाते हैं। इस समय 74 वर्ष की इस महिला को लगभग दस वर्षों तक, उसके अपने ही पति ने उसे बार-बार नशीली दवाएं देकर, दर्जनों लोगों द्वारा उसका बलात्कार करवाया। जर्मनी के संघीय अपराध कार्यालय (BKA) का कहना है कि पीड़िताओं को बेबस करने के लिए नशीली दवाएं अक्सर शराब के साथ मिलाकर उन्हें पिलाई जाती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। कई पीड़िताओं को पता ही नहीं चलता कि उनका कैसा और कितना यौन उत्पीड़न हुआ है। यूरोपोल का कहना है कि 'दी गई नशीली दवाओं और दर्द निवारक दवाओं की वजह से पीड़िताएं या तो घटना को याद नहीं रख पातीं या अपने साथ बलात्कार के शारीरिक प्रभाव को तुरंत महसूस नहीं कर पातीं।' इस तरह के दुराचार के पीछे काम करने वाले ऑनलाइन नेटवर्क का सफ़ाया करने के उद्देश्य से, अप्रैल 2026 में "प्रोजेक्ट मेदूसा" शुरू किया गया।
 
यूरोपोल के अनुसार, तब से अब तक इस परियोजना में शामिल देशों में 57 पुरुषों को गिरफ़्तार किया गया है और 158 पीड़िताओं को बचाया गया है। पिछले जून महीने में, डच पुलिस ने ब्रिटिश और जर्मन पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर चार संदिग्ध अपराधियों को गिरफ़्तार किया।

बलात्कारियों का नेटवर्क बढ़ता ही गया

यह सारी जांच वास्तव में जर्मन टेलीविज़न NDR की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। ब्रिटेन की "नैशनल क्राइम एजेंसी" (NCA) के अनुसार, जांचकर्ताओं द्वारा किया गया अब तक का काम इससे पहले NDR की दो महिला पत्रकारों की खोज का परिणाम है। दोनों जर्मन महिला पत्रकारों ने 2024 के अंत में बताया कि अपनी खोज से उन्हें पता चला कि बलात्कारी गिरोहों के सदस्य, महिलाओं को नशीली दवाएं देकर कैसे उनके साथ बलात्कार करते थे और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने चैट ग्रुप में कैसे शेयर किया करते थे। ये वीडियो अश्लीलता (पोर्नोग्राफ़ी) के प्लेटफ़ॉर्मों के द्वारा भी शेयर किए जा रहे थे।
 
जर्मन टेलीविज़न NDR के पत्रकार, 2022 से ही कानून मनवाने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार की एजेंसियों को इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के बारे में आगाह कर रहे थे। जर्मनी के ही "लोअर सैक्सनी" राज्य की एक महिला के मामले में — जिसके पति ने कम से कम 15 सालों तक उसे बार-बार नशीली दवाएं देकर उसका यौन शोषण किया और करवाया था— NDR के पत्रकारों की लगातार पूछताछ के बाद ही जांच शुरू हुई।

"प्रोजेक्ट मेदूसा"

22 से 24 जून 2026 तक, 29 जांचकर्ता लंदन में "नैशनल क्राइम एजेंसी" (NCA) के मुख्यालय में इकट्ठा हुए। वहाँ, उन्होंने "प्रोजेक्ट मेदूसा" के तहत अपराधियों, पीड़ितों, महिलाओं के प्रति घृणा फैलाने वाले समूहों और आवश्यक जांच के लिए नई कड़ियों की पहचान करने के उपायों पर चर्चा की। अप्रैल 2026 में शुरू किया गया "प्रोजेक्ट मेदूसा" एक संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ यौन दुराचार को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन नेटवर्क को फैलने से रोकना और तहस-नहस करना है; साथ ही इन अपराधों की जांच और दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार जाने वाली रणनीतियों को मज़बूत करना है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व जर्मनी और ब्रिटेन मिल कर कर रहे हैं।
लेखक के बारे में
राम यादव
राम यादव डायचे वेले हिन्दी (जर्मनी) के पूर्व प्रमुख हैं। देश-विदेश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम पर इनकी अच्छी पकड़ है। आधी सदी से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता एवं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवाद

Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवादईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।

AI नहीं असली वीडियो, वायनाड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, खिलौनों की तरह मलबे में बहे बस और ट्रक

AI नहीं असली वीडियो, वायनाड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, खिलौनों की तरह मलबे में बहे बस और ट्रककेरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक भयावह भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल रोड परियोजना के तहत कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास जमा मिट्टी का विशाल ढेर अचानक बारिश के कारण खिसकने लगा।

Electric scooter : मेटल बॉडी वाले सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर, दाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे

Electric scooter : मेटल बॉडी वाले सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर, दाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगेभारत में किफायती इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Komaki Electric Vehicles ने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर MG Pro V और MG Pro लॉन्च किए हैं। इनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः ₹73,999 और ₹79,999 रखी गई है।

सोने की रामचरित मानस भी सुरक्षित है और रामजी के आभूषण भी, गोविंद देव गिरि ने दिखाईं वस्तुएं

सोने की रामचरित मानस भी सुरक्षित है और रामजी के आभूषण भी, गोविंद देव गिरि ने दिखाईं वस्तुएंकहा- ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय निर्दोष हैं, लेकिन वे असावधान रहे

पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्‍या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद

पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्‍या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैदपत्‍नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्‍या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्‍नी की हत्‍या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।

FBI का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, कई देशों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

FBI का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, कई देशों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारीएफबीआई ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू किया है। एफबीआई ने गैंग के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।

योगी सरकार का मेगा ग्रीन मिशन, गंगा-यमुना समेत 13 नदियों के किनारे लगेंगे 3.83 करोड़ से अधिक पौधे

योगी सरकार का मेगा ग्रीन मिशन, गंगा-यमुना समेत 13 नदियों के किनारे लगेंगे 3.83 करोड़ से अधिक पौधेयोगी सरकार पौधरोपण महायज्ञ-2026 के तहत उत्तर प्रदेश में 13 प्रमुख नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण करेगी। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, समेत कई प्रमुख नदियों के किनारे पौधरोपण होगा। गंगा के किनारे 4495.72 हेक्टेयर में 79.86 लाख से अधिक पौधरोपण होगा तो यमुना किनारे सर्वाधिक 647 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां पौधरोपण कराए जाएंगे। नदियों के तट से पांच किमी. की परिधि में कुल 2673 स्थल चिह्नित किए गए हैं, इनके किनारे 22240 हेक्टेयर से अधिक में 3.83 करोड़ से अधिक पौधरोपण होगा।

बेंगलुरु डेकेयर कांड कामकाजी पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा झटका

बेंगलुरु डेकेयर कांड कामकाजी पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा झटकाकर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के क्रेच में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटना ने देश में खासकर कामकाजी दंपतियों की चिंता तो बढ़ाई ही है, थर्ड पार्टी सेवाओं के बढ़ते प्रचलन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

तेल टैंकरों पर हमलों से ट्रंप भड़का, अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, तेल निर्यात से जुड़ा लाइसेंस भी रद्द

तेल टैंकरों पर हमलों से ट्रंप भड़का, अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, तेल निर्यात से जुड़ा लाइसेंस भी रद्दईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान के कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की।

Top News 8 July: ईरान पर अमेरिका का डबल अटैक, चंपत राय का बड़ा खुलासा

Top News 8 July: ईरान पर अमेरिका का डबल अटैक, चंपत राय का बड़ा खुलासाTop News 8 July : अमेरिका के ईरान पर हमले से पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा विश्व कप के अंतिम 8 में पहुंचे।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।