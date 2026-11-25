क्‍या है Nvidia CEO जेनसन हुआंग की वापसी में Trump की भूमिका, जासूसी से लेकर, इस्‍तीफे और वापसी तक की पूरी कहानी?

दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की वापसी ने टेक्नोलॉजी और कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। विवाहेतर संबंधों और चीन के लिए जासूसी करने के कथित आरोपों से जुड़े विवाद के बीच हुआंग ने कंपनी के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, महज 11 दिनों के भीतर कंपनी के बोर्ड ने उन्हें सभी पदों पर बहाल कर दिया।इसमें ट्रंप की अहम भूम‍ि‍का बताई जा रही है। 16 नवंबर को ट्रंप ने खुलकर जेनसन हुआंग की वापसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एलिस हुआंग के जासूस होने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जेनसन हुआंग ने उनसे बताया था कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एलिस जासूस हैं। ट्रंप ने कहा, "मैं वास्तव में उन पर विश्वास करता हूं।" इसके बाद 21 और 22 नवंबर को ट्रंप ने दोबारा हुआंग की वापसी की इच्छा जताई। उन्होंने एनवीडिया को अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण कंपनी बताते हुए कहा कि हुआंग को दूसरा मौका मिलना चाहिए।एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग को फिर से पद पर बहाल करने का फैसला अब सवालों के घेरे में है। इस फैसले की जांच-पड़ताल बढ़ रही है। हुआंग ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें वापस सीईओ के पद पर बैठाया। इस बीच, खबर कि हुआंग ने अपने कर्मचारियों को बताया है कि वह थेरेपी ले रहे हैं।अमेरिका के अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश हुआंग से जुड़े विवाद पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। यह विवाद हुआंग और एक महिला के संबंध से जुड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह महिला चीन की खुफिया एजेंट हो सकती है।सिर्फ 12 दिन पहले ब्लांश ने कहा था कि एनवीडिया के एआई चिप को लेकर जांच जारी है। यह जांच निर्यात से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर हो रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी एक अहम सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं एनवीडिया के चिप गैरकानूनी तरीके से चीन तो नहीं भेजे जा रहे थे। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक साक्षात्कार दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि जेनसन हुआंग को फिर से एनवीडिया का सीईओ बनाने की सिफारिश करने से पहले उन्होंने ब्लांश और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन से सलाह ली थी।विवाद की शुरुआत 29 अक्तूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से हुई। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि एनवीडिया की ग्राहक कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान एलिस और जेनसन हुआंग के करीबी संबंधों का पता लगाया था।एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित एनवीडिया की ग्राहक कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी थीं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह था कि वह चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं। जेनसन हुआंग को अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई औपचारिक चेतावनी (डिफेंसिव ब्रीफिंग) नहीं दी गई थी। अधिकारियों का मानना था कि हुआंग को एलिस की कथित जासूसी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी।8 नवंबर को जेनसन हुआंग ने एलिस हुआंग के साथ विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की। इसके बाद एनवीडिया के बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की। हुआंग ने अपने परिवार और कंपनी से जुड़े लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की और उनके इस कदम से पत्नी तथा बच्चों को चोट पहुंची। 12 नवंबर को एनवीडिया ने घोषणा की कि जेनसन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से कंपनी के अध्यक्ष, सीईओ और निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई।16 नवंबर को ट्रंप ने खुलकर जेनसन हुआंग की वापसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एलिस हुआंग के जासूस होने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जेनसन हुआंग ने उनसे बताया था कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एलिस जासूस हैं। ट्रंप ने कहा, "मैं वास्तव में उन पर विश्वास करता हूं।" इसके बाद 21 और 22 नवंबर को ट्रंप ने दोबारा हुआंग की वापसी की इच्छा जताई। उन्होंने एनवीडिया को अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण कंपनी बताते हुए कहा कि हुआंग को दूसरा मौका मिलना चाहिए।ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि एनवीडिया का बोर्ड जेनसन हुआंग को दोबारा नियुक्त करेगा। उनके मुताबिक, यह कंपनी और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा होगा। ट्रंप के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी अपना रुख बदलते हुए कहा कि वह मानकर चलेंगे कि हुआंग को एलिस की कथित जासूसी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी।