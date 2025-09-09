मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (14:24 IST)

क्‍यों नेपाल में गुस्‍साए Gen Z, नेताओं के बच्‍चों की किस हरकत पर भड़के स्‍टूडेंट

Why is Gen Z angry in Nepal? What action of the children of politicians made the students angry
सोशल मीडिया बैन के बीच नेपाल के युवाओं ने TikTok पर ऐसे वीडियो शेयर करने शुरू किए, जो नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क साफ दिखा रहे थे। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं के बेटे-बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। TikTok पर #NepoKid, #NepoBabies और #PoliticiansNepoBabyNepal जैसे ट्रेंड्स चल पड़े, जिनमें सरकार के भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर सवाल उठाए गए।

#NepoKids और #NepoBabies, गुस्से की एक वजह ये भीनेपाल में Gen Z के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया की दुनिया में #NepoKids और #NepoBabies हैशटैग छाए हुए हैं, ये हैशटैग युवाओं के गुस्से के पीछे की कहानी भी बता रहे हैं।

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन के विरोध में हजारों युवा सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #NepoKids और #NepoBabies जैसे हैशटैग जमकर ट्रेंड कर रहे हैंइन हैशटैग के इंटरनेट पर वायरल होने से पता चल रहा है कि युवाओं में किन बातों को लेकर गुस्सा है।

नेपाल में सोशल मीडिया पर "#NepoKids" और "#NepoBabies" जैसे हैशटैग जमकर ट्रेंड कर रहे हैं, जो देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारों के खिलाफ युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन बन चुके हैं। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और X समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसके बाद काठमांडू में कल हजारों युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आई। देश के युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म्स बैन और भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा हल्ला बोला कि दुनिया देखती रह गई। बहुत बच्चे तो अपनी स्कूल की ड्रेस में ही सड़कों पर निकले और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

नेपाल के Gen Z का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या Gen Z की थी, जिस वजह से इस प्रदर्शन को Gen Z Rebellion का नाम मिला।

#NepoKids ट्रेंड में सोशल मीडिया पर #NepoKids, #NepoBabies जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, इन हैशटैग के इस्तेमाल के साथ सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की जा रही है, जिनमें तमाम नेताओं और उनके बच्चों की ऐशो-आराम की ज़िंदगी को दिखाया गया और फिर उसे आम जनता की तकलीफों से जोड़ा गया। एक वायरल पोस्ट में लिखा गया कि Nepobabies ऐश करते हैं और जनता के मेहनत से कमाए पैसे पर, इस पैसे को देश के भ्रष्ट नेता उनके टैक्सपेयर्स से चुराते हैं। वो पैसा जो प्रवासी मजदूरों की मेहनत से देश आता है।

PM ओली ने कहा, “हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें कानून मानना होगा।” उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन में बाहरी ताकतों की घुसपैठ हुई थी। अब सरकार ने जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी कि आगे ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जाएं।

क्या है मामला : पिछले सप्ताह नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, X (पूर्व ट्विटर) समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। दरअसल इन प्लेटफॉर्म को बैन करने के पीछे की वजह बताते हुए सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नए कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थीं, जो कि फेक आईडी, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
