60 सेकेंड में 2 भीषण भूकंप: वेनेजुएला के कई शहर मलबे में तब्दील, हजारों के दबे होने की आशंका! भारत ने शुरू किया 'ऑपरेशन दोस्त'—मदद के लिए रवाना होगी NDRF

पहला झटका (शाम 6:04 बजे - स्थानीय समय): याराकुई (Yaracuy) प्रांत के वेरोस क्षेत्र को केंद्र बनाकर 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप आया। यह जमीन से 20 किमी नीचे था। इसने इमारतों को कमजोर कर दिया।

याराकुई (Yaracuy) प्रांत के वेरोस क्षेत्र को केंद्र बनाकर का पहला भूकंप आया। यह जमीन से 20 किमी नीचे था। इसने इमारतों को कमजोर कर दिया। दूसरा झटका (शाम 6:05 बजे): पहले झटके के ठीक 38 सेकंड बाद, उसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक विनाशकारी मुख्य भूकंप (Mainshock) आया। इसका केंद्र जमीन से महज 10 किमी नीचे था, जिसने कमजोर हो चुकीं गगनचुंबी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया।

विवरण (Details) आधिकारिक और संभावित आंकड़े (Live Updates) पहला भूकंप तीव्रता: 7.2 M_w दूसरा भूकंप तीव्रता: 7.5 M_w आधिकारिक मौतें 32+ की पुष्टि (शुरुआती रिपोर्ट, तेजी से बढ़ने की आशंका) घायलों की संख्या 700 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती सबसे प्रभावित इलाके ला गुएरा (La Guaira), काराकास (अल्तामिरा जिला), अरुआ, ट्रूजिलो अंतरराष्ट्रीय अलर्ट कैरेबियन द्वीपों (अरूबा, कुराकाओ) के लिए सुनामी की चेतावनी जारी

लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला (Venezuela) से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बुधवार, 24 जून 2026 की शाम (स्थानीय समयानुसार) वेनेजुएला में प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। महज 60 सेकंड (एक मिनट) के भीतर देश के उत्तर-मध्य हिस्से को दो बैक-टू-बैक शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंपों ने हिलाकर रख दिया।अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इन दोनों भूकंपों की तीव्रतामापी गई है। इस 'डबल भूकंप' ने देश की राजधानी काराकास (Caracas) समेत कई प्रमुख शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने देश मेंकी घोषणा कर दी है और 'ला गुएरा' (La Guaira) प्रांत को पूरी तरह से 'डिजास्टर जोन' घोषित कर दिया गया है।यूएसजीएस (USGS) के अनुसार, दोनों भूकंपों के बीच का अंतर सिर्फ 38 से 40 सेकेंड का था, जिसके कारण लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला:भूकंप का सबसे खौफनाक मंजर राजधानी काराकास के दक्षिण-पूर्वी हिस्से और अल्तामिरा (Altamira) जिले में देखने को मिला, जहां कई बहुमंजिला रिहायशी और कमर्शियल इमारतें जमींदोज हो गईं। धूल के विशाल गुबारों के बीच चारों तरफ चीख-पुकार मच गई।वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने बताया कि भूकंप के तुरंत बाद पूरे काराकास और वालेंसिया शहरों मेंहो गईं। इसके अलावा, देश के मुख्य एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचने के कारण बंद कर दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक, यह आपदा साल 1967 में आए ऐतिहासिक भूकंप से भी कहीं ज्यादा भयानक थी।वेनेजुएला में आई इस भीषण त्रासदी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए वैश्विक मानवीय सहयोग के तहत वेनेजुएला की मदद के लिएको भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। यह टीम एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू टूल्स, मलबे में जीवन तलाशने वाले खोजी कुत्तों (K9 Squad) और लाइफ-सपोर्ट मेडिकल स्टाफ के साथ राहत कार्यों में सहयोग करेगी।⚠️मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में कई खतरनाकआ सकते हैं, जिससे पहले से क्षतिग्रस्त इमारतों के गिरने का खतरा और बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को खुले मैदानों में शरण लेने की सलाह दी है।