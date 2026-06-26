वेनेजुएला में भूकंप से 235 मौतें; भारत ने भेजी मदद, Starlink ने फ्री इंटरनेट का किया ऐलान

सरकारी टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में वेनेज़ुएला के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश भर के मेडिकल सेंटरों में भूकंप से जुड़ी 235 मौतें दर्ज की गई हैं। भूकंप से अस्पतालों और शॉपिंग सेंटरों समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान हो सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने आपातकाल लगा दिया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, एक लाख लोगों के जान गंवाने की 30% आशंका है।

यूजर्स को फ्री इंटरनेट देगी स्टारलिंक

एलन मस्क की Starlink ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में दो भूकंप आने के बाद वह वहां अपने यूजर्स को एक महीने तक फ्री सर्विस देगी। कंपनी तेजी से टर्मिनल लगाने और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल करने पर भी काम कर रही है।

edited by : Nrapendra Gupta