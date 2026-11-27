अमेरिका में कुदरत का कहर: 112 किमी की रफ्तार से आए तूफान ने मचाई तबाही, 100 साल में पहली बार थैंक्सगिविंग डे परेड स्थगित

400 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़

अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) के मुताबिक, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड के कई इलाकों में 50 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खराब मौसम का सबसे बुरा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। फ्लाइट ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार तड़के तक 417 उड़ानें पूरी तरह रद्द कर दी गईं, जबकि करीब 1,800 उड़ानें देरी से चल रही हैं।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर जैसे प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट्स पर यातायात में भारी व्यवधान की चेतावनी जारी की है।

9 लाख घरों की बत्ती गुल, कई जगह बाढ़ के हालात

तूफानी हवाओं ने कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली संकट खड़ा हो गया है। बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'पॉवर आउटेज' के अनुसार, मध्य-पश्चिम और उत्तर-पूर्व अमेरिका में करीब 9 लाख उपभोक्ता अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित पेंसिल्वेनिया (2.13 लाख से अधिक घर) और वर्जीनिया (1.5 लाख घर) हैं। इसके अलावा, तटीय इलाकों में समुद्र का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

100 साल के इतिहास में पहली बार स्थगित हुई मशहूर परेड

तूफान और खतरनाक मौसम को देखते हुए न्यूयॉर्क सिटी की विश्व प्रसिद्ध 'मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड' को भी स्थगित करना पड़ा है। परेड के 100 साल के गौरवशाली इतिहास में यह पहला मौका है जब खराब मौसम के कारण इसका आयोजन रोका गया है। गौरतलब है कि अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार तूफान ने जश्न की रौनक फीकी कर दी है।