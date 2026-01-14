बुधवार, 14 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , बुधवार, 14 जनवरी 2026 (20:52 IST)

Visa Ban : ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, रूस-ईरान समेत 75 देशों के लिए सभी वीजा पर लगाई रोक

ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। फॉक्स न्यूज के अनुसार काउंसलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देश शामिल हैं।
फॉक्स न्यूज डिजिटल ने बुधवार को इस कदम की रिपोर्ट दी थी। इस कदम से दुनिया के लगभग 200 देशों में से एक तिहाई से ज़्यादा देशों के नए यात्रियों के लिए अमेरिका के दरवाज़े बंद हो गए हैं, जिससे काम और छुट्टियों की योजनाएं बिगड़ गई हैं। यह कदम अमेरिका द्वारा वर्ल्ड कप की सह-मेज़बानी करने से लगभग 5 महीने पहले उठाया गया है, जब लाखों विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है।
यह कदम तब उठाया गया है जब पिछले साल के आखिर में वाशिंगटन में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मार दी थी। इसके बाद ट्रंप ने और वीज़ा प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने मिनेसोटा में सोमालियाई लोगों के लिए डिपोर्टेशन सुरक्षा खत्म करने का भी कदम उठाया है, जहां उस देश के हजारों लोग रहते हैं। Edited by: Sudhir Sharma
