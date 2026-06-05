"पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त" ओवल ऑफिस से ट्रंप का बड़ा बयान, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किया ये दावा*

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि हम समझौते तक पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। हमारी आपस में खूब बनती है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम एक व्यापार समझौता करेंगे।

भारत ने लगाए थे ऊंचे आयात शुल्क

एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ने अब तक व्यापारिक संबंधों का फायदा उठाया। कई वर्षों तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे आयात शुल्क लगाए। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ वसूलता था, जबकि अमेरिका को उसका समान लाभ नहीं मिलता था।

अमेरिका को अब अच्छा राजस्व रहा है

फरवरी में दोनों देशों ने व्यापार समझौते का प्रारूप तय किया था। हालांकि बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक शुल्क नीति पर रोक लगाए जाने और सभी देशों पर 10 प्रतिशत समान शुल्क लागू करने के फैसले के बाद व्यापारिक परिस्थितियां बदल गईं। इसके बाद समझौते के कुछ प्रावधानों की दोबारा समीक्षा हो रही है।

edited by : Nrapendra Gupta