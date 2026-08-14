भारत हमारे रडार पर! ट्रंप के करीबी नवारो का बड़ा आरोप, कहा- चीन के 'गुप्त नेटवर्क' में शामिल है भारत, 26 अरब डॉलर के फ्रॉड का दावा

Peter Navarro on India: अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और वाइट हाउस के व्यापार एवं विनिर्माण सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर अत्यंत तीखा और सनसनीखेज बयान दिया है। नवारो का दावा है कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय 'गुप्त शिपमेंट नेटवर्क' का हिस्सा बन चुका है, जिसके जरिए चीनी सामानों की री-पैकेजिंग कर उन्हें भारी अमेरिकी टैरिफ (आयात शुल्क) से बचाया जा रहा है। नवारो ने चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है— 'भारत पूरी तरह से हमारे रडार पर है'।

क्या है 'द ग्रेट ट्रांस-शिपमेंट स्कैम'?

पीटर नवारो द्वारा तैयार की गई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस विशाल व्यापारिक घोटाले के कारण अमेरिका को हर साल 19 अरब डॉलर से लेकर 26 अरब डॉलर (करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा) के टैरिफ राजस्व का भारी चूना लग रहा है।

कैसे खेला जा रहा है यह खतरनाक खेल?

अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन इन मध्यस्थ देशों में अपना सामान भेजता है, जहां केवल नाममात्र की प्रोसेसिंग, री-लेबलिंग या नई पैकेजिंग की जाती है। सामान पर 'मेड इन चाइना' का ठप्पा हटाकर नया ओरिजिन (मूल देश) दिखा दिया जाता है। इसके बाद इस माल को बेझिझक अमेरिकी बाजारों में खपाया जाता है, जिससे चीनी सामानों पर लगने वाला भारी-भरकम अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह से शून्य हो जाता है।

रूसी तेल पर भी घेरा : लग सकता है 100% तक टैरिफ!

आलोचकों पर भड़के नवारो

भारत को पहले भी 'टैरिफ का महाराजा' कह चुके पीटर नवारो को अपने इन विवादित बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय इंटरनेट यूजर्स की ओर से मिली कड़ी प्रतिक्रियाओं पर वाइट हाउस में बात करते हुए नवारो ने कहा कि इंटरनेट पर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से मुझ पर कई भद्दे हमले किए गए। मैं उन आलोचकों से कहना चाहता हूं— ऐसा न करें। अमेरिका में हम समस्याओं को इस तरह से नहीं सुलझाते हैं।

नवारो के इस आक्रामक रुख से स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन के नए व्यापार ढांचे में भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में भारी तल्खी आ सकती है।