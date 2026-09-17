रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कसेगा शिकंजा: भारत-चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को रूस से ज्यादा तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल पास किया। बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। बिल अब व्हाइट हाउस जाएगा। ट्रंप के साइन करते ही यह कानून बन जाएगा। ALSO READ: कच्चे तेल में आग लगने से पाकिस्तान का बुरा हाल! पेट्रोल बचाने के लिए लागू हो सकता है 'लॉकडाउन'
इसे आधिकारिक तौर पर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम दिया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मंगलवार को 214-211 वोट से बिल को अंतिम वोटिंग के लिए आगे बढ़ाया था। अमेरिकी सीनेट अगस्त में इसे 86-11 वोट से पास कर चुकी है।
इन 5 देशों पर लगेगा टैरिफ
रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले 5 देशों की लिस्ट में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हर 180 दिन में इस लिस्ट का आंकलन करेंगे। ALSO READ: मक्का पर ड्रोन अटैक, सऊदी अरब ने हवा में मार गिराया हूतियों का Drone, बड़ा खतरा टला
अमेरिका क्यों लगा रहा है टैरिफ?
राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए कानून का असली मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है। यह कानून ईरान के ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका चाहता है कि रूस के एनर्जी सेक्टर से होने वाली कमाई पूरी तरह रुक जाए, ताकि वह यूक्रेन युद्ध में और पैसा न झोंक सके।