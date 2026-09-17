रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कसेगा शिकंजा: भारत-चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप

इसे आधिकारिक तौर पर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम दिया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मंगलवार को 214-211 वोट से बिल को अंतिम वोटिंग के लिए आगे बढ़ाया था। अमेरिकी सीनेट अगस्त में इसे 86-11 वोट से पास कर चुकी है।

इन 5 देशों पर लगेगा टैरिफ

अमेरिका क्यों लगा रहा है टैरिफ?

राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए कानून का असली मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है। यह कानून ईरान के ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका चाहता है कि रूस के एनर्जी सेक्टर से होने वाली कमाई पूरी तरह रुक जाए, ताकि वह यूक्रेन युद्ध में और पैसा न झोंक सके।