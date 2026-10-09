US मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा झटका, 2 लाख भारतीय मूल के वोटर्स के नाम मतदाता सूची से बाहर

US Midterm Elections 2026: अमेरिका में 3 नवंबर को होने जा रहे मिडटर्म चुनाव से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय मूल के करीब 2 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन 26 राज्यों में हुई है, जहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। इस कदम के बाद अमेरिकी राजनीति और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बीच हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि ट्रंप भारत सरकार की एसआईआर प्रक्रिया की सराहना कर चुके हैं। भारत में भी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष का लगातार आक्रामक बना हुआ है।

ALSO READ: ट्रंप के बहुमत को आग लगा सकता है महंगा डीजल अमेरिका में आगामी मिडटर्म चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण को लेकर सियासत गरमा गई है। 3 नवंबर को होने जा रहे मतदान से पहले रिपब्लिकन शासित 26 राज्यों में वोटर लिस्ट की सघन समीक्षा की गई, जिसके तहत 2 लाख भारतीय मूल के वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए। ट्रंप प्रशासन की ओर से चलाई जा रही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वोटिंग के लिए अयोग्य लोगों के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इसी दिशा में डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ (SAVE Act) का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है।

क्या है 'सेव अमेरिका एक्ट'?

अमेरिका मिडटर्म इलेक्शन पर इसका क्या असर होगा?

कड़े मुकाबले वाले 'स्विंग स्टेट्स' में उलटफेर : अमेरिका के कई चुनावी राज्यों में जहां जीत-हार का अंतर बहुत कम होता है, वहां 2 लाख वोटरों का बाहर होना नतीजों का रुख बदल सकता है। इसका सीधा फायदा रिपब्लिकन उम्मीदवारों को मिल सकता है।

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी और जनाक्रोश : वर्तमान में करीब 70% अमेरिकी नागरिक ट्रंप सरकार के कामकाज से असंतोष जता रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद भारतीय-अमेरिकी समुदाय और मानवाधिकार संगठनों की ओर से राजनीतिक लामबंदी बढ़ सकती है, जिससे बचे हुए भारतीय-अमेरिकी मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में अधिक एकजुट होकर वोट करने निकल सकते हैं।

संसद के शक्ति संतुलन पर असर

मिडटर्म चुनाव यह तय करते हैं कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में किस पार्टी का बहुमत होगा। यदि रिपब्लिकन पार्टी इस कदम से अपने गढ़ मजबूत करने में सफल रहती है, तो ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियां लागू करने में आसानी होगी, वहीं इसके विरोध में बढ़ा जनाक्रोश डेमोक्रेट्स को बढ़त दिला सकता है।