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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: शनिवार, 23 मई 2026 (15:27 IST)

ईरान नहीं, असली निशाने पर था चीन: कैसे फेल हुआ ड्रैगन को घेरने का ‘ट्रंप कार्ड’

क्या 21वीं सदी का नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है?

The US-China Dispute of 2026
दुनिया अक्सर युद्ध को मिसाइलों, टैंकों और धमाकों से समझती है। लेकिन 21वीं सदी के भू-राजनीतिक संघर्षों में असली युद्ध बंदरगाहों, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, डेटा, तेल मार्गों और दुर्लभ खनिजों पर लड़ा जा रहा है। आज किसी देश को हराने के लिए उसकी राजधानी पर हमला जरूरी नहीं; उसकी ऊर्जा, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग निर्भरता को अस्थिर करना ही काफी है।

ईरान पर अमेरिकी दबाव को भी यदि केवल परमाणु कार्यक्रम या मध्य-पूर्व की राजनीति से जोड़कर देखा जाए, तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। असल कहानी कहीं बड़ी है। यह कहानी उस अमेरिकी बेचैनी की है, जिसमें उसे लगता है कि वैश्विक व्यवस्था की आर्थिक धुरी धीरे-धीरे वॉशिंगटन से बीजिंग की ओर खिसक रही है।

Donald Trump की राजनीति हमेशा “America First” के नारे से संचालित रही, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में यह नारा अब लगभग “China First Threat” में बदलता दिखाई देता है। ईरान पर दबाव, टैरिफ युद्ध, इंडो-पैसिफिक गठबंधन, रेयर अर्थ प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर कंट्रोल और सप्लाई चेन पुनर्गठन—ये सब अलग-अलग घटनाएं नहीं, बल्कि चीन को सीमित करने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिस वैश्वीकरण मॉडल को अमेरिका ने बनाया था, उसी का सबसे बड़ा लाभार्थी आज चीन बन चुका है।

इतिहास खुद को दोहराता है: जापान से चीन तक

1980 के दशक में अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता सोवियत संघ नहीं, बल्कि जापान था। उस समय अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंकों में यह बहस तेज थी कि कहीं जापान आर्थिक रूप से अमेरिका को पीछे न छोड़ दे। Ezra Vogel की चर्चित किताब Japan as Number One उस दौर की बेचैनी का प्रतीक बन गई थी।
डेट्रॉइट की ऑटो इंडस्ट्री दबाव में थी, जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर रही थीं और वॉशिंगटन को लगने लगा था कि उसकी औद्योगिक श्रेष्ठता खतरे में है।

तब अमेरिका ने कई रणनीतिक कदम उठाए:
  • Plaza Accord (1985),
  • मुद्रा हस्तक्षेप,
  • टेक्नोलॉजी नियंत्रण,
  • और जापानी निर्यात पर अप्रत्यक्ष दबाव।
आज चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में वही पैटर्न दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन जापान से कहीं बड़ा, अधिक जनसंख्या वाला, सैन्य रूप से आक्रामक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की क्षमता रखने वाला देश है।

Harvard के राजनीतिक वैज्ञानिक Graham Allison ने अपनी किताब Destined for War में “Thucydides Trap” का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जब कोई उभरती शक्ति मौजूदा महाशक्ति को चुनौती देती है, तब संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका और चीन का रिश्ता आज उसी ऐतिहासिक मोड़ की याद दिलाता है।

विडंबना: जिस चीन को अमेरिका ने उठाया, वही आज उसकी चुनौती है

1972 में Richard Nixon और Henry Kissinger ने चीन के साथ संबंध सुधारकर एक ऐतिहासिक रणनीतिक दांव चला था। उस समय अमेरिका का लक्ष्य सोवियत संघ को संतुलित करना था। चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना वॉशिंगटन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। फिर 2001 में चीन के WTO में प्रवेश ने पूरी दुनिया बदल दी।
  • अमेरिकी कंपनियां सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन चली गईं,
  • पश्चिमी पूंजी चीन में निवेश करने लगी,
  • और बीजिंग “दुनिया की फैक्ट्री” बन गया।
लेकिन अमेरिका शायद यह अनुमान नहीं लगा पाया कि वही चीन कुछ दशकों बाद उसकी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता को चुनौती देगा। Harvard के अर्थशास्त्री Dani Rodrik ने एक बार कहा था: “Globalization creates winners that eventually challenge the system itself.” आज अमेरिका उसी वास्तविकता से जूझ रहा है।

ईरान क्यों था इस रणनीति का केंद्रीय मोहरा?

यदि दुनिया के नक्शे से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को हटा दिया जाए, तो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन रुक सकती है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। और चीन—जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है—इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर है। यहीं से अमेरिकी रणनीति शुरू होती है।

वॉशिंगटन के कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान पर दबाव केवल तेहरान को नियंत्रित करने के लिए नहीं था, बल्कि चीन की ऊर्जा निर्भरता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश भी थी। अमेरिका पहले भी ऊर्जा को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर चुका है। 1941 में अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध लगाए थे। जापान ने इसे अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा और परिणाम हुआ—Pearl Harbor।

आज चीन के संदर्भ में:
  • तेल,
  • सेमीकंडक्टर,
  • और रेयर अर्थ
तीनों को रणनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।


ट्रंप का टैरिफ युद्ध: व्यापार नहीं, तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई

2018 में शुरू हुआ अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध केवल व्यापार घाटे की लड़ाई नहीं था। उसका वास्तविक उद्देश्य था:
  • चीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़त को धीमा करना,
  • अमेरिकी कंपनियों को चीन से बाहर निकालना,
  • और “China+1” मॉडल को बढ़ावा देना।
इसी दौरान अमेरिका ने:
  • Huawei पर प्रतिबंध लगाए,
  • उन्नत AI चिप्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाया,
  • TikTok और चीनी टेक कंपनियों की जांच बढ़ाई,
  • और मित्र देशों पर दबाव बनाया कि वे चीनी 5G नेटवर्क से दूरी रखें।
लेकिन अमेरिकी रणनीति को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी। उत्पादन चीन से पूरी तरह बाहर नहीं गया। बल्कि सप्लाई चेन “री-रूट” हो गई।
  • वियतनाम,
  • भारत,
  • मैक्सिको,
  • और ASEAN देशों में असेंबली बढ़ी,
लेकिन कच्चा माल, इंटरमीडिएट कंपोनेंट और अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग अब भी बड़े पैमाने पर चीन-केंद्रित बनी रही। दूसरे शब्दों में, दुनिया चीन से पूरी तरह “डिकपल” नहीं हुई; उसने केवल “वैकल्पिक मार्ग” बनाए।

कोविड ने पश्चिम को क्या सिखाया?

Covid-19 महामारी आधुनिक वैश्वीकरण का सबसे बड़ा झटका साबित हुई। जब चीन के कारखाने बंद हुए, तब पश्चिम को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मेडिकल सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, APIs और औद्योगिक उत्पादों की बड़ी निर्भरता चीन पर है। यहीं से “Supply Chain Security” राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गई। अमेरिका और यूरोप को समझ आया कि: “यदि आपकी अर्थव्यवस्था किसी प्रतिद्वंद्वी देश की सप्लाई चेन पर निर्भर है, तो वह सिर्फ व्यापारिक नहीं, रणनीतिक कमजोरी भी है।”

इसी सोच से:
  • friend-shoring,
  • near-shoring,
  • और strategic decoupling
जैसी नीतियां सामने आईं।

रेयर अर्थ: 21वीं सदी का नया तेल

यदि तेल 20वीं सदी का भू-राजनीतिक हथियार था, तो रेयर अर्थ 21वीं सदी का हथियार बन चुका है। इलेक्ट्रिक वाहन, AI सर्वर, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, सोलर पैनल और बैटरी—सब कुछ रेयर अर्थ पर निर्भर है। और यहीं चीन की सबसे बड़ी ताकत छिपी है।
चीन सिर्फ खनन नहीं करता; वह:
  • प्रोसेसिंग,
  • रिफाइनिंग,
  • और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इकोसिस्टम नियंत्रित करता है।
यही वजह है कि अमेरिका अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के साथ “Critical Minerals Alliance” बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सप्लाई चेन केवल खदानों से नहीं बनती। उसे खड़ा करने में दशकों लगते हैं—और चीन यह बढ़त पहले ही हासिल कर चुका है।

चीन की ताकत के पीछे छिपी कमजोरियां

हालांकि चीन की बढ़ती शक्ति निर्विवाद है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है।
  • रियल एस्टेट संकट,
  • घटती जनसंख्या,
  • युवाओं में बेरोज़गारी,
  • स्थानीय सरकारों का कर्ज,
  • और निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता
बीजिंग के लिए दीर्घकालिक खतरे बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका अब भी मानता है कि समय पूरी तरह चीन के पक्ष में नहीं गया है। अमेरिकी रणनीतिक समुदाय का एक वर्ग यह तर्क देता है कि यदि चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हुई, तो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

यूरोप की दुविधा: चीन से डर भी, निर्भरता भी

रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को दिखा दिया कि ऊर्जा निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद यूरोप अब एक नई रणनीतिक निर्भरता में फंस चुका है—चीन पर औद्योगिक निर्भरता।
  • सोलर पैनल,
  • बैटरी,
  • इलेक्ट्रिक वाहन,
  • और रेयर अर्थ के मामले में यूरोप का बड़ा हिस्सा चीन-निर्भर है।
अमेरिका चाहता है कि यूरोप खुलकर चीन-विरोधी आर्थिक ब्लॉक का हिस्सा बने। लेकिन जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाएं जानती हैं कि चीन से पूर्ण दूरी उनकी इंडस्ट्री को भारी झटका दे सकती है। यानी यूरोप आज “रणनीतिक संतुलन” की उसी राजनीति में फंसा है, जिसमें भारत लंबे समय से चलता आया है।

ट्रंप की चीन यात्रा: टकराव के बीच समझौते की मजबूरी

हाल के महीनों में Donald Trump और Xi Jinping के बीच हुई बातचीत और बीजिंग कूटनीति ने यह संकेत दिया कि अमेरिका और चीन पूर्ण आर्थिक अलगाव का जोखिम नहीं उठा सकते।

कुछ वर्ष पहले तक जो ट्रंप चीन को “economic enemy” कहते थे, वही अब:
  • टैरिफ नरमी,
  • कृषि व्यापार,
  • Boeing समझौतों,
  • और निवेश सहयोग
पर बातचीत करते दिखाई दिए। यह केवल कूटनीतिक बदलाव नहीं था; यह वैश्विक आर्थिक वास्तविकता की स्वीकारोक्ति भी थी। क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि चीन को पूरी तरह रोकना शायद संभव नहीं, केवल उसकी गति को धीमा किया जा सकता है।

Global South अब मोहरा नहीं, खिलाड़ी है

21वीं सदी की दुनिया अब Cold War जैसी bipolar नहीं रही। भारत, सऊदी अरब, UAE, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देश अब केवल किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों के अनुसार साझेदार चुन रहे हैं।
BRICS का विस्तार, Gulf देशों की multi-alignment diplomacy और भारत की strategic autonomy यही दिखाती है कि Global South अब “battlefield” नहीं, बल्कि “power broker” बनता जा रहा है। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब दुनिया को दो खेमों में बांटना पहले जितना आसान नहीं रहा।

भारत के लिए सबसे बड़ा सबक

भारत इस पूरी शक्ति-प्रतिस्पर्धा के बीच एक निर्णायक स्थिति में खड़ा है। एक तरफ अमेरिका-यूरोप चाहता है कि भारत चीन का विकल्प बने। दूसरी तरफ भारत अभी भी:
  • इलेक्ट्रॉनिक्स,
  • APIs,
  • सोलर उपकरण,
  • और औद्योगिक कच्चे माल के लिए चीन पर काफी निर्भर है।
यानी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है:
चीन का विकल्प बनना, बिना चीन से पूरी तरह टकराए।”

प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ऊर्जा बचत और तेल खपत कम करने की अपील को केवल घरेलू संदेश समझना भूल होगी। ऊर्जा सुरक्षा अब आर्थिक नीति नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है।

अंततः लड़ाई ईरान की नहीं, वैश्विक व्यवस्था की है

ईरान इस पूरी कहानी में केवल एक भू-राजनीतिक मोहरा है। असली संघर्ष इस बात का है कि 21वीं सदी की दुनिया का आर्थिक और रणनीतिक केंद्र कौन होगा—वॉशिंगटन या बीजिंग?

लेकिन ट्रंप का “ईरान कार्ड” इसलिए पूरी तरह सफल नहीं हुआ क्योंकि चीन अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक निर्भरताओं का नेटवर्क बन चुका है। और शायद यही इस सदी की सबसे बड़ी सच्चाई है— अब युद्ध सीमाओं पर नहीं, निर्भरताओं पर लड़े जाते हैं।
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