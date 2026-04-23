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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (14:17 IST)

ईरान में पिटने के बाद US का 'Dirty Game' शुरू, साइकलॉजिकल ऑपरेशंस से करेगा आपके दिमाग पर कंट्रोल!

Dirty Game
क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आप जो देख रहे हैं या जो राय बना रहे हैं, वह आपकी अपनी है? शायद नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, जो कभी मिसाइलों और प्रतिबंधों से दुनिया को झुकाती थी, अब एक 'खतरनाक' खेल खेल रही है। यह खेल है—Psychological Operations (साइकलॉजिकल ऑपरेशंस)।

हालिया रिपोर्ट्स और लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, मिडिल ईस्ट और विशेष रूप से ईरान के मोर्चे पर कूटनीतिक रूप से पिछड़ने के बाद, अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वह आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके 'दिमाग' पर कब्जा करना चाहता है।

ईरान में मिली हार और गिरती वैश्विक साख : साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया में अमेरिका की लोकप्रियता ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद, 'America First' की नीति ने उसके पुराने सहयोगियों को भी डरा दिया है।

ईरान का दबदबा: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों की जब्ती और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का न झुकना, अमेरिका के लिए एक बड़ा 'सेटबैक' रहा है।
Dirty Game  
भरोसे की कमी: दुनिया भर के देशों में यह धारणा बन रही है कि अमेरिका अब एक 'स्थिर' साथी नहीं रहा।

TACO फैक्टर: सीएनएन के विश्लेषक ट्रंप की नीति को "Trump Always Chickens Out" (TACO) कह रहे हैं, यानी धमकी देना और फिर पीछे हट जाना। इस 'छवि' को सुधारने के लिए अब अमेरिका ने टैंकों के बजाय 'Narrative' (कहानियों) का सहारा लिया है।

मार्को रुबियो का 'गोपनीय केबल' और डिजिटल जाल : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा दूतावासों को भेजे गए एक गोपनीय केबल (Confidential Cable) से जो खुलासा हुआ है, वह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। इस दस्तावेज के अनुसार, अमेरिका अब अपनी इमेज सुधारने के लिए सैन्य 'साइकलॉजिकल ऑपरेशंस' की योजना बना रहा है।

यह 'Dirty Game' काम कैसे करेगा?
यह ऑपरेशन पुराने जमाने के प्रोपेगेंडा जैसा नहीं है जहाँ रेडियो पर भाषण दिए जाते थे। यह बहुत ही 'Sophisticated' और 'Digital' है:

Local Influencers का इस्तेमाल: अमेरिका अब सीधे अपने सरकारी चैनलों से प्रचार नहीं करेगा। इसके बजाय, वह विभिन्न देशों के लोकप्रिय 'Social Media Influencers' को गुप्त रूप से शामिल करेगा।

Organic Propaganda: ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें करेंगे जो आपको 'नेचुरल' लगेंगी, लेकिन असल में वे अमेरिकी विदेश विभाग की लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा होंगी।

Algorithm Manipulation: सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ऐसी खबरों और वीडियो को ऊपर लाया जाएगा जो अमेरिका के पक्ष में हों और उसके विरोधियों (जैसे ईरान या रूस) को खलनायक दिखाएं।

साइकलॉजिकल ऑपरेशंस (Psy-Ops) क्या है?
इसे आसान भाषा में समझें तो यह 'दिमागी युद्ध' है। इसका उद्देश्य दुश्मन देश की जनता या वैश्विक आबादी के सोचने के तरीके को बदल देना है।

जब बम गिरते हैं, तो लोग डरते हैं और विरोध करते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में धीरे-धीरे कोई विचार डाला जाता है, तो आपको लगता है कि यह आपकी अपनी राय है। यही अमेरिका का नया 'Hidden Weapon' है।

क्यों यह आपके लिए बड़ा खतरा है?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की Shadowy Strategy अमेरिका की विश्वसनीयता को और भी नुकसान पहुंचा सकती है।

सच्चाई का अंत: जब सरकारी प्रोपेगेंडा 'ऑर्गेनिक' कंटेंट के रूप में परोसा जाएगा, तो आम आदमी के लिए सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा।

लोकतंत्र पर हमला: अगर किसी देश की जनता की राय को बाहरी ताकतें कंट्रोल करने लगें, तो वह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

विश्वास का संकट: कल को अगर कोई इन्फ्लुएंसर सच में अमेरिका की तारीफ करेगा, तो भी लोग उसे 'Paid प्रोपेगेंडा' ही समझेंगे।

डिजिटल प्रोपेगेंडा से कैसे बचें?
Source Verification: किसी भी बड़ी खबर या राय को मानने से पहले देखें कि वह कहाँ से आ रही है। क्या वह इन्फ्लुएंसर अचानक एक ही तरह की बातें करने लगा है?

Cross-Check: सिर्फ़ सोशल मीडिया पर निर्भर न रहें। अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स (जैसे अल जजीरा, रॉयटर्स) की रिपोर्ट्स भी पढ़ें।

Algorithm Awareness: याद रखें, सोशल मीडिया वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अपनी 'फीड' से बाहर निकलकर अलग नजरिए को भी सुनें।

या अमेरिका का यह दांव काम करेगा?
ईरान का मानना है कि ट्रंप की "धमकी और फिर बातचीत" की नीति उनकी कमजोरी की निशानी है। ऐसे में 'Psy-Ops' के जरिए अपनी ताकत दिखाना अमेरिका की मजबूरी बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से उसी 'अमेरिकी सपने' (American Dream) पर यकीन करेगी जिसे वह बार-बार टूटते देख चुकी है? या फिर अमेरिका का यह 'Dirty Game' उसके पतन की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ देगा?

As per recent reports, जिस तरह से चीन और ईरान अपनी डिजिटल रक्षा को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में असली जंग सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जाएगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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