हूती हमलों के बीच ब्रिटेन ने सऊदी अरब को दिया सैन्य समर्थन, RAF के विमान भरेंगे फाइटर जेट में ईंधन

प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और विदेश मंत्री एड मिलिबैंड की सलाह के बाद सऊदी अरब के अनुरोध को स्वीकार किया है। सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यह मदद सीमित समय के लिए होगी और शुरुआत में कुछ हफ्तों तक इसके जारी रहने की संभावना है।

Britain agrees to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks by Iran-backed Houthis. Riyadh requests the support as Houthi attacks on Saudi Arabia intensify.



Britain will deploy one Voyager aircraft in the coming days to provide air-to-air refuelling support.… pic.twitter.com/M8v39nORK8 — All India Radio News (@airnewsalerts) September 22, 2026

ALSO READ: गौरतलब है कि यमन में हूती विद्रोही वहां की मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध में शामिल हैं। सऊदी अरब इस सरकार का समर्थन करता है। हाल के दिनों में यमन के हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाया था। इसके अलावा, उन्होंने लाल सागर के तट पर स्थित ऊर्जा ठिकानों को भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया था।

डिफेंसिव एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग क्या है?

डिफेंसिव एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि एक सैन्य विमान हवा में उड़ते हुए दूसरे सैन्य विमान को ईंधन देता है, ताकि वह लंबे समय तक हवा में रह सके और उसे बार-बार एयरबेस लौटकर ईंधन भरने की जरूरत न पड़े। माना जा रहा है कि यह मदद आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। इसके तहत ब्रिटेन का एक वॉयेज़र विमान तैनात किया जाएगा, जो साइप्रस स्थित आरएएफ अक्रोटिरी से ऑपरेट करेगा।