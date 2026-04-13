युगांडा सेना प्रमुख की तुर्की से अजीब मांगें: 1 अरब डॉलर और ‘सबसे सुंदर लड़की’ से शादी की इच्छा

युगांडा के सेना प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरुगाबा ने तुर्की के सामने दो अजीबोगरीब मांगे रख दी हैं। काइनेरुगाबा की पहली मांग है तुर्की इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने में युगांडा के लंबे समय से चले आ रहे सैन्य योगदान के लिए उन्हें एक अरब डॉलर दे। उन्होंने तुर्की से देश की सबसे सुंदर लड़की को सौंपने को कहा है, उससे वो शादी करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे काइनेरुगाबा के इस प्रस्ताव से हड़कंप मच गया। काइनेरुगाबा ने तुर्की पर सोमालिया में बुनियादी ढांचा सौदों से मोगादिशु में बंदरगाह और हवाई अड्डे के संचालन से लाभ कमाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युगांडा ने अफ्रीकी संघ मिशनों के माध्यम से लगभग दो दशकों तक अल-कायदा से जुड़े इस्लामी आतंकवादी समूह अल-शबाब के आतंकवादियों से लड़ने का भारी सुरक्षा बोझ उठाया है।

तुर्की के सेना प्रमुख ने 30 दिनों के भीतर ऐसा करने से नाकाम रहने पर तुर्की को गंभीर कूटनीतिक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो युगांडा की राजधानी कंपाला में तुर्की के दूतावास को बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने इजरायल को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं पवित्र भूमि, यानी हमारे ईश्वर ईसा मसीह की धरती की रक्षा के लिए अपनी कमान में 1,00,000 युगांडा के सैनिकों को इजरायल भेजने के लिए तैयार हूं।

इससे पहले भी 2022 में उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बदले में उन्होंने इटली को 100 गायें देने की पेशकश की थी।

edited by : Nrapendra Gupta