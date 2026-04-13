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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कंपाला , सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (14:33 IST)

इटली की PM मेलोनी को दिया था 100 गायों का ऑफर, अब तुर्की से $1 अरब और 'सुंदर लड़की' मांग रहे युगांडा के जनरल!

Uganda military chief Muhoozi Kainerugaba
Uganda Army Chief Demands : युगांडा के सेना प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरुगाबा ने तुर्की से 1 अरब डॉलर के साथ ही सबसे सुंदर लड़की देने को कहा है। काइनेरुगाबा का कहना है कि वह इस लड़की से शादी करेंगे। इससे पहले भी वे 2022 में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से शादी की इच्छा जता चुके हैं।
 
युगांडा के सेना प्रमुख ने 30 दिनों के भीतर ऐसा करने से नाकाम रहने पर तुर्की को गंभीर कूटनीतिक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो युगांडा की राजधानी कंपाला में तुर्की के दूतावास को बंद कर दिया जाएगा। ALSO READ: युगांडा सेना प्रमुख की तुर्की से अजीब मांगें: 1 अरब डॉलर और ‘सबसे सुंदर लड़की’ से शादी की इच्छा

राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे काइनेरुगाबा ने ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखीं, लेकिन बाद में इन पोस्ट को हटा दिया गया। हालांकि इससे पहले ही वे अपनी अजीब मांगों की वजह से चर्चा का विषय बन गए।

काइनेरुगाबा को भविष्य में राष्ट्रपति पद का दावेदार भी माना जाता है। उन्हें विवादास्पद टिप्पणियों के कारण जाना जाता है। पहले भी कई बार अपनी टिप्पणियों की वजह से युगांडा को मुश्किल में डाल चुके हैं।
 

मेेेेेलोनी को दिया था यह ऑफर

2022 में उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बदले में उन्होंने इटली को 100 गायें देने की पेशकश की थी। इस बयान के बाद इटली की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इटली सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस तरह की टिप्पणियों को अनुचित और अस्वीकार्य बताया था।
 

केन्या को भी दी थी धमकी

इसी वर्ष उन्होंने कहा था कि युगांडा दो हफ्तों में केन्या की राजधानी नैरोबी पर कब्जा कर सकता है। इस बयान के बाद युगांडा सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। कुछ समय के लिए उन्हें पद से भी हटा दिया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
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