ट्रंप का एक साल, पूरी दुनिया बेहाल, ग्रीनलैंड से डिएगो गॉर्सिया तक दहशत

One year of Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष वैश्विक उथल-पुथल से भरा रहा। टैरिफ वॉर छेड़ने, युद्ध रोकने के नाम पर नोबेल पुरस्कार की मांग, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई, ईरान और ग्रीनलैंड को धमकी, नाटो पर विवादित बयान और अब डिएगो गॉर्सिया को लेकर ब्रिटेन को फटकार—इन सबने दुनिया को चिंता में डाल दिया है।

नाटो से क्यों नाराज हैं ट्रंप

नार्वे को धमकी भरा पत्र

अमेरिकी नक्शे में ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला!

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर मंगलवार को AI से बने एक ऐसे नक्शे को पोस्ट किया है जिससे यूरोप में हलचल मच गई है। इसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला अमेरिकी नक्शे में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के लाल, सफेद और नीले रंगों में दिखाया गया है।

ग्रीनलैंड पर अमेरिका झंडा!

युद्ध की कगार पर ग्रीनलैंड

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। ट्रंप की इस हरकत के बाद ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नीलसन ने लोगों से संभावित सैन्य आक्रमण के लिए तैयार रहने को कहा है। कई नाटो देशों ने भी डेनमार्क के समर्थन में ग्रीनलैंड में सेना तैनात कर दी है।

डिएगो गॉर्सिया पर ब्रिटेन को फटकार



ट्रंप का टैरिफ अटैक ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख अमेरिका ने भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगा रखा है। रूस से तेल खरीदी के नाम पर भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्ट टैरिफ भी लगाया गया है। ग्रीनलैंड मामले में यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इधर पीस ऑफ बोर्ड में शामिल नहीं होने पर फ्रांस पर 200 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी की है। ट्रंप ने डिएगो गार्सिया पर 20 जनवरी 2026 को ट्रूथ सोशल पर ब्रिटेन की कड़ी आलोचना की है। डिएगो गॉर्सिया मध्य हिंद महासागर में स्थित है। यह ब्रिटिश इंडिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा था, लेकिन 2025 में UK ने संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दी। यहां पर अमेरिकी सेना का सैन्य बेस हैं।

बहरहाल अमेरिकी राष्‍ट्रपति के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरी दुनिया के लिए उथलपुथल भरा रहा। उन्होंने टैरिफ रूपी हथियार का इस्तेमाल पूरी दुनिया को डराने के लिए किया। इस वजह से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

edited by : Nrapendra Gupta