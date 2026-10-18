Trump Tariff Relief : भारत को रूस से तेल खरीदने पर राहत, ट्रंप 60 दिन में तय करेंगे आगे की रणनीति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर प्रतिबंधों और दूसरे देशों पर शुल्क लगाने के वैश्विक और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए 60 दिन का समय चाहते हैं। ट्रंप के हालिया फैसले से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दंडात्मक शुल्क लगाने से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं में राहत मिली है, जिसका फायदा भारत को भी हुआ है।

रुबियो उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को यह समझने के लिए समय चाहिए कि रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ का इस्तेमाल करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

रूस से तेल खरीदने वाले देशों को राहत

ट्रंप ने शुक्रवार को रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम, जिसे ग्राहम अधिनियम भी कहा जाता है, के कुछ प्रमुख प्रावधानों से छूट देने का फैसला किया था। इस कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रावधान है।

इस छूट से भारत समेत उन देशों को राहत मिली है, जो रूस से ऊर्जा का आयात करते हैं। अमेरिकी प्रशासन अब इस बात का आकलन करना चाहता है कि प्रतिबंधों और टैरिफ से जुड़े कदमों का आर्थिक प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है।

60 दिन तक लागू रह सकती है छूट

ट्रंप की ओर से शुक्रवार को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के अनुसार, यह छूट तब तक लागू रहेगी, जब तक राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, आवश्यकता के अनुसार वित्त मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से परामर्श करने के बाद यह तय नहीं कर लेते कि आगे कोई कार्रवाई करना उचित होगा या नहीं।

रुबियो ने कहा कि ग्राहम अधिनियम में छूट का प्रावधान इसलिए रखा गया था, ताकि दुनिया में बदलती परिस्थितियों और उनके प्रभावों का आकलन किया जा सके। उनके मुताबिक, मौजूदा हालात में भी अलग-अलग घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना जरूरी है।

ईरान युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव का भी होगा आकलन

रुबियो ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव डालने वाली कई घटनाओं को इस समीक्षा में ध्यान में रखना होगा। इनमें ईरान युद्ध, सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमले और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी परिस्थितियां शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं के प्रभावों की तुलना करना जरूरी है, ताकि यह तय किया जा सके कि प्रतिबंधों और शुल्कों के संबंध में आगे कौन-सा कदम या किन कदमों का संयोजन सबसे उपयुक्त होगा।

भारत अब भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीद रहा: रुबियो

भारत की ऊर्जा नीति पर बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जैसे देशों ने ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाई है, लेकिन वे अब भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं।

रुबियो के मुताबिक, किसी देश के लिए ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को रातोंरात बदलना आसान नहीं होता। इसलिए किसी भी फैसले के आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों को समझना जरूरी है।

उन्होंने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी और साझेदार भी बताया। रुबियो सोमवार को भारत पहुंचेंगे। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा पर नजर रहेगी।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर संभावित अमेरिकी शुल्क का मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग देशों से तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ से जुड़े फैसलों का असर भारत की ऊर्जा लागत और व्यापारिक हितों पर पड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन की 60 दिन की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों के संबंध में अमेरिका आगे क्या नीति अपनाता है। फिलहाल, दी गई छूट भारत के लिए राहत है, लेकिन आगे की स्थिति अमेरिकी प्रशासन के अगले फैसलों पर निर्भर करेगी।