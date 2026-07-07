धमाकों से दहला सीरिया, राष्‍ट्रपति मैक्रों की होटल के बाहर जोरदार विस्फोट

इमैनुएल मैक्रों सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए ही थे कि तभी फोर सीजन्स होटल के पास धमाके हुए। इसी होटल में फ्रांस के राष्‍ट्रपति ठहरे हुए हैं।

Multiple terrorist explosions

rocking Syria at this very moment! pic.twitter.com/AJQabbhXzu — Ahmed Khalifa (@_A_khalifa) July 7, 2026

बम धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसमान में धुएं का गुबार साफ देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक गाड़ी जलती हुई और सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। किसी भी गुट ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि वे सुरक्षित हैं और सीरिया का उनका दौरा जारी है। सीरियाई अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।