अमेरिका में परेड में घुसी तेज रफ्तार SUV, 5 की मौत, 40 से अधिक घायल

घटना के एक वीडियो में महिला को चिल्ला कर बार-बार 'ओह माय गॉड' कहते सुना जा सकता है। एक पिता को शवों के बीच अपनी बेटी को खोजते देखा जा सकता है। इस दुर्घटना में ‘डासिंग ग्रैनीज’ क्लब के सदस्य शिकार हुए।

वौकेशा शहर के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर रविवार देर रात बताया कि 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

शहर पुलिस के प्रमुख डैन थॉम्पसन ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति या उसके संभावित मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

राज्य के शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी, एटॉर्नी जनरल जोश कौल ने ट्वीट किया, 'वौकेशा में आज जो कुछ हुआ, वह दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।'

DOJ is assisting with the response to this incident and will provide any resources needed to assist with the investigation as it moves forward. What took place in Waukesha today is sickening, and I have every confidence that those responsible will be brought to justice. https://t.co/4IAybQdIER