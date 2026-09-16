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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: खार्तूम , Wednesday, 16 September 2026 (17:09 IST)

Sudan Gold Mine Collapse : सूडान में सोने की खदान ढही, 67 लोगों की मौत, कई अब भी लापता, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी

sudan gold mine
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:16 IST)
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सूडान के वेस्ट कोर्डोफान राज्य में एक सोने की खदान ढहने से कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। चिकित्सा समूह और हादसे में बचे लोगों ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार देर रात नुहुद शहर के पास अल-जारा सोने की खदान में हुआ। खदान के कई हिस्सों के ढहने के बाद वहां काम कर रहे लोग अंदर फंस गए।

कई लोग अब भी खदान में फंसे

 
हादसे में बचे लोगों के अनुसार, खदान की कई सुरंगों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। मलबे और मिट्टी को हटाने के लिए जरूरी मशीनरी मौके पर आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। एक चिकित्सा समूह ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव और तलाशी अभियान अभी जारी है।

RSF के नियंत्रण वाले इलाके में हुआ हादसा

 
अल-जारा सोने की खदान सूडान के वेस्ट कोर्डोफान के एक दूरदराज इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के नियंत्रण में बताया जाता है। RSF और सूडानी सेना के बीच 3 साल से अधिक समय से संघर्ष जारी है। संघर्ष के कारण देश के कई हिस्सों में राहत, बचाव और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।
 

सूडान में आम हैं खदान हादसे

सूडान अफ्रीका के प्रमुख सोना उत्पादक देशों में शामिल है। हालांकि, वहां खदानों में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण हादसे अक्सर होते हैं। इससे पहले जुलाई में उत्तरी सूडान के वाडी हल्फा इलाके में एक सोने की खदान ढह गई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। वेस्ट कोर्डोफान की इस घटना में फिलहाल कम से कम 67 मौतों की पुष्टि की गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने के कारण राहत और बचाव अभियान के आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या में बदलाव हो सकता है।
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