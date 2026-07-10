शेख हसीना का बड़ा ऐलान, दिसंबर में भारत छोड़ बांग्लादेश लौटेंगी; बोलीं- गिरफ्तारी या मौत भी मंजूर

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब अपने देश लौटने का समय आ गया है। वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं लौटूंगी।

मीडिया खबरों के अनुसार, बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती हैं। उन्हें बांग्लादेश की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हुई है। उनकी पार्टी अवामी लीग को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

शेख हसीना ने कहा कि वह और उनकी अवामी लीग के सदस्य स्वेच्छा से उस देश लौटना चाहते हैं जिसे वे दो साल पहले छोड़कर चली आई थीं और वो अदालत में पेश होना चाहती हैं।

क्यों बांग्लादेश लौटना चाहती है शेख हसीना?

उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा दमन का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौत आनी ही है तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी जमीन पर आए जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था।



