ईरान में भीषण सड़क हादसा, कर्मचारियों को ले जा रही बस पलटी, 12 की मौत, 16 घायल

Big road accident in Iran : पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में इराक की सीमा के पास भीषण हादसा हो गया। गैस रिफाइनरी के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पलटने 12 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के कारण, इसमें योगदान देने वाले कारक और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। बस में कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 27 कर्मचारी और एक चालक शामिल था। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में इराक की सीमा के पास भीषण हादसा हो गया। गैस रिफाइनरी के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पलटने 12 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। इस बस में 'देहलोरन NGL 3100' तेल और गैस परियोजना में काम करने वाले कर्मचारी सवार थे।

ALSO READ: स्कूटी सवार की जान बचाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार ट्रक ने 7 लोगों को रौंदा, झारखंड में दिल दहला देने वाला हादसा पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में इराक की सीमा के पास भीषण हादसा हो गया। गैस रिफाइनरी के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पलटने 12 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के कारण, इसमें योगदान देने वाले कारक और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। बस में कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 27 कर्मचारी और एक चालक शामिल था। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में इराक की सीमा के पास भीषण हादसा हो गया। गैस रिफाइनरी के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पलटने 12 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। इस बस में 'देहलोरन NGL 3100' तेल और गैस परियोजना में काम करने वाले कर्मचारी सवार थे।



ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे कर्मचारी हादसे के कारण, इसमें योगदान देने वाले कारक और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। यह दुर्घटना शनिवार शाम उस समय हुई, जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं और बचाव दलों ने राहत अभियान शुरू किया। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

ALSO READ: US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान, व्‍यवस्‍था पर उठे सवाल राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अधिकारियों को दिए निर्देशस्थानीय समयानुसार शाम लगभग 7:25 बजे, देहलोरन के पास 'दश्त अब्बास-मुर्मुरी' सड़क पर यह बस पलट गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 16 घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिले। अधिकारियों ने इलाम प्रांत में एक दिन और अब्दनान में दो दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है।हादसे के कारण, इसमें योगदान देने वाले कारक और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। यह दुर्घटना शनिवार शाम उस समय हुई, जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं और बचाव दलों ने राहत अभियान शुरू किया। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के चिकित्सा केंद्रों को भी सतर्क किया गया। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।