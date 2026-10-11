सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, 12 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, 1 अमेरिकी नागरिक भी शामिल

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर कम से कम 309 हो गई है। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और सभी को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

इस सप्ताह तीसरी बार एयरपोर्ट को बनाया गया निशाना

यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब सऊदी अरब को ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इस सप्ताह रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह तीसरा हमला बताया गया है। सऊदी अरब के विमानन प्राधिकरण (GACA) के अनुसार, गुरुवार को हुए हमले में कम से कम तीन सऊदी नागरिकों की मौत हुई थी। मृतकों में एक पायलट भी शामिल था। ताजा हमले में जान-माल का नुकसान हुआ है। घटना के बाद हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

सऊदी गठबंधन ने बताया युद्ध अपराध

यमन में हूती लड़ाकों के खिलाफ अभियान चला रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने इसे 'पूर्ण युद्ध अपराध' करार दिया। अल-मलिकी ने कहा कि गठबंधन अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रथागत नियमों के अनुरूप इस आतंकवादी हमले का निर्णायक जवाब देगा।

दम्माम एयरपोर्ट के पास भी गिरा प्रक्षेपास्त्र

गठबंधन के प्रवक्ता ने एक अन्य घटना की भी पुष्टि की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास एक प्रक्षेपास्त्र गिरा। अल जजीरा के संवाददाता यूसुफ मावरी ने यमन की राजधानी सना से रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि हूती लड़ाकों ने संकेत दिए हैं कि रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और सऊदी अरब के अन्य हवाई अड्डे उनके प्रमुख निशानों में शामिल हो सकते हैं।