  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. saudi arabia houthis deny mecca medina missile attack riyadh airport reopens
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: रियाद/सना , Sunday, 25 October 2026 (07:44 IST)

मक्का-मदीना पर मिसाइल हमले के आरोप से मचा तनाव, हूतियों का इनकार, रियाद एयरपोर्ट आज से खुलेगा

attack
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (07:47 IST)
google-news
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने मक्का और मदीना पर मिसाइल हमले करने के सऊदी अरब के आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि, हूतियों ने सऊदी अरब के तीन हवाई अड्डों सहित ऊर्जा प्रतिष्ठानों, एक तेल पाइपलाइन और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच, रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रविवार, 25 अक्टूबर 2026 से उड़ान संचालन दोबारा शुरू करने की घोषणा की है।
 
सऊदी अरब ने शनिवार को दावा किया था कि हूती विद्रोहियों ने इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने दोनों मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। अधिकारियों के मुताबिक, मिसाइलों को रोकने के बाद गिरने वाले मलबे से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा।
 
सऊदी नागरिक सुरक्षा के जनरल डायरेक्टरेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मक्का और मदीना क्षेत्रों में मिसाइलों को रोकने के बाद गिरे मलबे से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा दलों ने कार्रवाई शुरू की।
 

मक्का-मदीना पर हमले से हूतियों का इनकार

 
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने मक्का और मदीना को निशाना बनाने के आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की ओर से पवित्र शहरों पर हमले को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं। हालांकि, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नए हमले किए जाने की बात स्वीकार की। संगठन के मुताबिक, इन हमलों में राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत तीन हवाई अड्डों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों, एक पाइपलाइन और एक एयरबेस को निशाना बनाया गया।
 
इन पर हमलों और सऊदी अरब के आरोपों के बीच क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि, हूतियों के बताए गए लक्ष्यों और हमलों से हुए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।
 

रविवार से फिर शुरू होंगी रियाद एयरपोर्ट की उड़ानें

 
रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार हुए हमलों के कारण अधिकारियों को उड़ान संचालन बंद करना पड़ा था। अब हवाई अड्डा प्रशासन ने रविवार से सामान्य संचालन बहाल करने की घोषणा की है।
 
हवाई अड्डे की ओर से जारी बयान के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 से टर्मिनल-1 का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए किया जाएगा, जबकि टर्मिनल-2 से राष्ट्रीय विमानन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी।
 
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करके टिकट, बुकिंग और उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें।
 

रियाद एयरपोर्ट पर हमले में 13 लोगों की मौत का दावा

 
रिपोर्ट के मुताबिक, इसी महीने की शुरुआत में रियाद एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद हवाई अड्डे का संचालन बंद करना पड़ा था।
 
इसी सप्ताह अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से जुड़े खतरे का हवाला देते हुए सऊदी अरब में अपने दूतावास के गैर-जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया था।
 

यमन संघर्ष से बढ़ रहा क्षेत्रीय संकट

 
सऊदी अरब के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन वर्ष 2015 में यमन के संघर्ष में शामिल हुआ था। इस युद्ध ने यमन को भारी मानवीय संकट में धकेल दिया है और देश में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पिछले महीने हूतियों के तेज सैन्य अभियान में लाल सागर के पूरे तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के दावे के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ गई है। इस घटनाक्रम ने तेल बाजारों पर भी दबाव बढ़ाया है। मक्का-मदीना को निशाना बनाने के आरोपों और हूतियों के इनकार के बीच अब सबकी नजर सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था, रियाद एयरपोर्ट के संचालन और क्षेत्र में आगे होने वाली सैन्य कार्रवाई पर है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पहले जामिया में 'फ्री कश्मीर' और अब JNU में लगे 'उमर खालिद को रिहा करो' के भड़काऊ नारे

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें इज़राइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नेतनयाहू ने पीएम मोदी को भारतीय पायलट स्मित मच्छार के साथ इस कार्यक्रम में मशाल (मशाल प्रज्वलन) जलाने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि पायलट स्मित मच्छार ने सितंबर में एक बड़े विमान हादसे को होने से रोका था।

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंट

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंटबीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने अपने क्रांतिकारी 'Vision CE' इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराया है। इससे संकेत मिलते हैं कि जर्मन ऑटोमेकर भारत को इस अनोखे टू-व्हीलर के एक संभावित बाज़ार के रूप में देख रहा है। पहली बार IAA Mobility 2025 में पेश किया गया यह स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी रुकने पर इसे खड़ा रखने के लिए किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियो

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियोकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने आगामी संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस पुस्तक को "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान और अपनी पहचान व जगह पाने की कहानी" बताया है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग​CCTV फुटेज अब 45 नहीं 190 दिनों तक रहेंगे सुरक्षित, सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लागू हुआ नया प्रशासनिक मॉडल

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!सऊदी अरब ने मक्का की एक मस्जिद में कथित 'अनैतिक कृत्य' के आरोप में बांग्लादेश के दो नागरिकों को मौत की सजा दी है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व सूचना न मिलने पर सवाल उठाए हैं। जानिए पूरा मामला।

गुजरात सरकार का पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जानिए कितना होगा फायदा

गुजरात सरकार का पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जानिए कितना होगा फायदाराज्य के पांचवें वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Relief) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक संकल्प के अनुसार, 1 January 2024 से महंगाई भत्ते की नई दर बढ़ाकर 443% कर दी गई है।

दिल्ली में प्रदर्शनों और सुरक्षा को लेकर अलर्ट, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ 3 घंटे की बैठक में क्या-क्या किया रिव्यू?

दिल्ली में प्रदर्शनों और सुरक्षा को लेकर अलर्ट, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ 3 घंटे की बैठक में क्या-क्या किया रिव्यू?केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार, 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में कानून-व्यवस्था और बड़े प्रदर्शनों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में भीड़ प्रबंधन, खुफिया तंत्र मजबूत करने, महिला सुरक्षा, नशे की तस्करी और संगठित अपराध पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

फ्रांस में सड़कों पर उतरे 1.10 लाख लोग, पेरिस में आंसू गैस, क्यों भड़का जनता का गुस्सा?

फ्रांस में सड़कों पर उतरे 1.10 लाख लोग, पेरिस में आंसू गैस, क्यों भड़का जनता का गुस्सा?फ्रांस में बढ़ती महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं और सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शनिवार को राजधानी पेरिस में करीब 1.10 लाख लोगों ने मार्च निकाला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश में 11,200 MW की परियोजना के खिलाफ हिंसा, NHPC ऑफिस और पुलिस स्टेशन में आगजनी, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

अरुणाचल प्रदेश में 11,200 MW की परियोजना के खिलाफ हिंसा, NHPC ऑफिस और पुलिस स्टेशन में आगजनी, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायलअरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ प्रदर्शन शुक्रवार रात हिंसक हो गया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर NHPC कार्यालय और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसके अलावा दो विधायकों और राज्य भाजपा अध्यक्ष के आवासों में तोड़फोड़ और लूटपाट किए जाने की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल युवाओं को ‘जेन-जी’ प्रदर्शनकारी बताया गया है।

मक्का-मदीना पर मिसाइल हमले के आरोप से मचा तनाव, हूतियों का इनकार, रियाद एयरपोर्ट आज से खुलेगा

मक्का-मदीना पर मिसाइल हमले के आरोप से मचा तनाव, हूतियों का इनकार, रियाद एयरपोर्ट आज से खुलेगामध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने मक्का और मदीना पर मिसाइल हमले करने के सऊदी अरब के आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि, हूतियों ने सऊदी अरब के तीन हवाई अड्डों सहित ऊर्जा प्रतिष्ठानों, एक तेल पाइपलाइन और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है