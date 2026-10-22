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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (16:57 IST)

सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल ठिकाने पर हूती हमला, एक भारतीय समेत तीन की मौत, 10 घायल

Houthi Attacks on Saudi Arabia
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:01 IST)
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Saudi Arabia Houthi attack: सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों के ताजा हमलों में एक भारतीय नागरिक समेत तीन लोगों की मौत हो गई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। बुधवार देर रात (21-22 अक्टूबर 2026) दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमलों में यह नुकसान हुआ।
 
सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के अनुसार, दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। दो अन्य भारतीय समेत करीब 10 लोग घायल हुए हैं। भारतीय दूतावास, रियाद ने पुष्टि की कि सऊदी अधिकारियों ने उन्हें इस संबंध में जानकारी दी है। दूतावास पीड़ित परिवारों से संपर्क में है और आगे की जानकारी जुटा रहा है।
 
इसी दौरान पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल ठिकाने पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई। सऊदी वायु रक्षा ने ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन मलबे से लगी आग में नेपाल और फिलीपींस के एक-एक नागरिक की मौत हो गई। इस हमले में एक भारतीय समेत दो लोग घायल हुए। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि तेल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। ALSO READ: हूती हमलों के बीच ब्रिटेन ने सऊदी अरब को दिया सैन्य समर्थन, RAF के विमान भरेंगे फाइटर जेट में ईंधन

16 दिनों में छह बड़े हमले

अक्टूबर 2026 की शुरुआत से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट और ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। पिछले करीब 16 दिनों में कम से कम छह बड़े हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर का हमला सबसे घातक रहा। उस हमले में 13 लोगों की मौत (जिसमें एक भारतीय शामिल) और 300 से अधिक घायल हुए थे। इसके बाद भी रियाद, दम्माम, अभहा और अन्य जगहों पर मिसाइल व ड्रोन हमले जारी रहे।
 
हूती प्रवक्ता ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और सऊदी एयरपोर्ट तथा तेल सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी दोहराई है। सऊदी गठबंधन ने इन हमलों को 'आतंकी कार्रवाई' और युद्ध अपराध बताया है तथा जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। ALSO READ: मक्का पर ड्रोन अटैक, सऊदी अरब ने हवा में मार गिराया हूतियों का Drone, बड़ा खतरा टला

भारत ने हमलों की निंदा की

भारत सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। अमेरिका ने भी कुछ राजनयिक कर्मचारियों को सऊदी अरब छोड़ने की सलाह दी है। ये हमले यमन संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के बीच हुए हैं। सऊदी अरब में लाखों भारतीय काम करते हैं और उमरा/हज यात्री भी जाते हैं। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।
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