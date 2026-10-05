रूस की 'एंटी-प्लेग लैब' में महिला रिसर्चर की मौत से हड़कंप? 200 लोग क्वारंटीन, 5 अस्पताल बंद

क्या लैब में टूट गई थी खतरनाक बैक्टीरिया की टेस्ट ट्यूब?

रूसी मीडिया के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब दर्या लैब के भीतर अत्यधिक संक्रामक जैविक सामग्रियों पर रिसर्च कर रही थीं। कहा जा रहा है कि दर्या ने अस्पताल के स्टाफ को बताया था कि उनसे गलती से एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी, जिसमें प्लेग फैलाने वाला खतरनाक लाइव बैक्टीरिया 'येर्सिनिया पेस्टिस' मौजूद था।

इसके दो दिन बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

200 लोग आइसोलेट, अस्पतालों में सख्त लॉकडाउन

प्लेग की संक्रामकता को देखते हुए रूसी स्वास्थ्य प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाए हैं। मृतक महिला के संपर्क में आए लगभग 197 से 200 लोगों को तुरंत सख्त मेडिकल निगरानी में रखा गया है।





क्या बोले इरकुत्स्क के गवर्नर?

इरकुत्स्क के गवर्नर इगोर कोबजेव ने लोगों से शांति बनाए रखने और लॉकडाउन की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से स्थिर है।



राहत की बात यह है कि अब तक क्वारंटीन किए गए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नहीं दिखे हैं और शुरुआती लैब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है।