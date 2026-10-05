रूस की 'एंटी-प्लेग लैब' में महिला रिसर्चर की मौत से हड़कंप? 200 लोग क्वारंटीन, 5 अस्पताल बंद
रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक हाई-सिक्योरिटी लैब में संदिग्ध जैविक दुर्घटना के बाद हड़कंप मच गया है। यहाँ शेलेखोव शहर में स्थित 'एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट' में कार्यरत एक 28 वर्षीय महिला लैब टेक्नीशियन दर्या शिपिलोवा की अज्ञात कारणों वाले गंभीर निमोनिया से मौत हो गई। इस मौत के बाद इलाके में 'न्यूमोनिक प्लेग' (Pneumonic Plague) फैलने की आशंका के चलते हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया है। ALSO READ: 'आप दुनिया के असली हीरो हैं': कैप्टन स्मित मछार से बोले नेतन्याहू, पीएम मोदी संग दिया इजरायल आने का न्योता
क्या लैब में टूट गई थी खतरनाक बैक्टीरिया की टेस्ट ट्यूब?
रूसी मीडिया के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब दर्या लैब के भीतर अत्यधिक संक्रामक जैविक सामग्रियों पर रिसर्च कर रही थीं। कहा जा रहा है कि दर्या ने अस्पताल के स्टाफ को बताया था कि उनसे गलती से एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी, जिसमें प्लेग फैलाने वाला खतरनाक लाइव बैक्टीरिया 'येर्सिनिया पेस्टिस' मौजूद था।
इसके दो दिन बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
200 लोग आइसोलेट, अस्पतालों में सख्त लॉकडाउन
प्लेग की संक्रामकता को देखते हुए रूसी स्वास्थ्य प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाए हैं। मृतक महिला के संपर्क में आए लगभग 197 से 200 लोगों को तुरंत सख्त मेडिकल निगरानी में रखा गया है।
संक्रमण फैलने के डर से शेलेखोव जिला अस्पताल के इनपेशेंट विभाग समेत क्षेत्र के कम से कम 5 अस्पतालों को क्वारंटीन कर नए मरीजों की एंट्री रोक दी गई है। स्थानीय एल्युमीनियम प्लांट और सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रूस की राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य एजेंसी की प्रमुख अन्ना पोपोवा खुद आपातकालीन बैठक के लिए इरकुत्स्क पहुंचीं। ALSO READ: फ्लाईदुबई कॉकपिट हमला: अल-कायदा से जुड़े सह-पायलट ने रची थी इजराइल में विमान गिराने की साजिश?
क्या बोले इरकुत्स्क के गवर्नर?
इरकुत्स्क के गवर्नर इगोर कोबजेव ने लोगों से शांति बनाए रखने और लॉकडाउन की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से स्थिर है।
राहत की बात यह है कि अब तक क्वारंटीन किए गए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नहीं दिखे हैं और शुरुआती लैब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है।