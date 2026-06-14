रविवार, 14 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Prime Minister Narendra Modi's visit to France
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नीस (फ्रांस) , रविवार, 14 जून 2026 (16:05 IST)

PM मोदी का फ्रांस में हुआ शानदार स्‍वागत, राष्ट्रपति मैक्रों ने की जमकर तारीफ, बोले- इनोवेशन का देश है भारत...

Prime Minister Narendra Modi's visit to France
PM Modi's visit to France : फ्रांस दौरे पर नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्‍वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। फ्रांस का नीस शहर मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा। इस दौरान मैक्रों ने भारत की खूब तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनके साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स' का उद्धाटन किया। इस इवेंट में भारत की नई तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया के सामने दिखाया गया है।
 

मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा नीस शहर

फ्रांस दौरे पर नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्‍वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। फ्रांस का नीस शहर मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा। इस दौरान मैक्रों ने भारत की खूब तारीफ की।

भारत इनोवेट्स' का किया उद्धाटन 

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनके साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स' का उद्धाटन किया। इस इवेंट में भारत की नई तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया के सामने दिखाया गया है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई गई गर्मजोशी ने न केवल कूटनीतिक संबंधों की मजबूती का संदेश दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत नई सोच और नई तकनीक का देश है।
 

ईयू से फ्री ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली फ्रांस यात्रा

ईयू से फ्री ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली फ्रांस यात्रा है। नीस में भारत इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो आपसी हितों के अलावा एक विजन से भी प्रेरित होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता भी ऐसा ही है। मोदी ने कहा कि भारत की प्राथमिकता मानवता के लिए तकनीक और इंसान केंद्रित इनोवेशन है इनोवेशन भारत के डीएनए में है।
 

हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं

इस मौके पर इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि कुछ ही दिन पहले आप आजादी के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, यह एक लंबा सफर रहा है जो आपके पक्के इरादे और आपके देश की मजबूती को दिखाता है। यह वाकई बहुत शानदार है, इसलिए हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे बीच यहां मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कि आज भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है। इस क्रांति में नई सोच के साथ भारत के युवा मानवता के हित में समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। हमारे युवाओं के विश्वस्तरीय समाधानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का माध्यम 'भारत इनोवेट्स' है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस रिश्ते में जुड़ाव, भरोसा, इनोवेशन, प्रेरणा, साझा मूल्य और साझा विजन है।
इसी रिश्ते की नींव पर हमने पिछले कुछ वर्षों में मिलकर नई पहल शुरू की हैं और नए विचारों को आगे बढ़ाया है। 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की युवा प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत के युवा इनोवेटर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
 

भारत इनोवेट्स इवेंट क्या है?

यह भारत सरकार का एक खास आयोजन है। इसका मकसद है कि भारत की नई और बड़ी सोच वाली कंपनियां, जो नई तकनीक पर काम करती हैं, उन्हें दुनिया के सामने लाया जाए।
Edited By : Chetan Gour 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा, G7 समिट में होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, ट्रंप से भी होगी मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा, G7 समिट में होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, ट्रंप से भी होगी मुलाकातPM Modi's visit to France : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस पहुंच चुके हैं। वे 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 जून तक नीस में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 से 18 जून तक एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्ंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी।

सिंधू नदी के जल पर राजनाथ की पाक को कड़ी चेतावनी, बोले- आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा चुल्‍लूभर पानी

सिंधू नदी के जल पर राजनाथ की पाक को कड़ी चेतावनी, बोले- आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा चुल्‍लूभर पानीRajnath Singh's stern warning to Pakistan : आतंकवाद को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंक के संरक्षकों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रक्षामंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत शांति की भाषा न समझने वालों को जवाब देना अच्छे से जानता है और जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक यह जल बंटवारा समझौता निलंबित ही रहेगा। रक्षामंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह उन लोगों को जवाब देना जानती है जो शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत का बड़ा फैसला, 18 साल से ज्‍यादा उम्र के आधार कार्ड पर लगी रोक, क्‍या अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगाम?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत का बड़ा फैसला, 18 साल से ज्‍यादा उम्र के आधार कार्ड पर लगी रोक, क्‍या अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगाम?Chief Minister Himanta's big decision : प्रदेश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरमा ने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। 1 अप्रैल, 2027 से यह रोक पूरी तरह लागू हो जाएगी।

राजनीति का सबसे बड़ा धमाका! संजय राउत ने पीएम मोदी को कहा 'अघोरी', भाजपा भड़की

राजनीति का सबसे बड़ा धमाका! संजय राउत ने पीएम मोदी को कहा 'अघोरी', भाजपा भड़कीSanjay Raut statement on Modi: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयान मर्यादा लांघने लगे हैं। शिवसेना (UBT) के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तीखा और विवादित हमला बोला है।

दिल्ली में बिजली होगी महंगी, इन उपभोक्‍ताओं पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या है नया नियम?

दिल्ली में बिजली होगी महंगी, इन उपभोक्‍ताओं पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या है नया नियम?Electricity to become costlier in Delhi : दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बिजली के बढ़े हुए बिल का झटका लग सकता है, क्योंकि अब बिजली महंगी होने जा रही। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट और बिजली खरीद लागत में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं से अधिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) वसूलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में 3 बिजली वितरक कंपनियां हैं। तीनों के इलाके में PPAC का अलग-अलग असर पड़ेगा।

और भी वीडियो देखें

ओमान तट के पास खड़े जहाज में ऑफिसर निशांत उइर्थनाथन की मौत

ओमान तट के पास खड़े जहाज में ऑफिसर निशांत उइर्थनाथन की मौतओमान के डुक्म (Duqm) बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में सवार भारतीय नागरिक की मेडिकल जटिलताओं के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने को दी। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर बताया कि मृतक की पहचान निशांत उइर्थनाथन (Nishanth Uirthanathan) के रूप में हुई है।

CM मोहन यादव ने 900 MSME यूनिट्स को दिए ₹360 करोड़, बोले- सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बन रहा मध्यप्रदेश

CM मोहन यादव ने 900 MSME यूनिट्स को दिए ₹360 करोड़, बोले- सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बन रहा मध्यप्रदेशमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित "समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश" कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ की राशि प्रदान की।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत ग्रीन ड्राइव साइक्लोथॉन का आयोजन

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत ग्रीन ड्राइव साइक्लोथॉन का आयोजनप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में चल रहे पर्यावरण संरक्षण के जनआंदोलन ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आज इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित ‘ग्रीन ड्राइव साइक्लोथॉन’का आयोजन किया गया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल-डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

बंजी जंपिंग बनी मौत का कारण, 40 मीटर ऊंचाई से गिरी 21 वर्षीय युवती, सेफ्टी रोप ही नहीं थी जुड़ी

बंजी जंपिंग बनी मौत का कारण, 40 मीटर ऊंचाई से गिरी 21 वर्षीय युवती, सेफ्टी रोप ही नहीं थी जुड़ीब्राजील में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बंजी जंपिंग के दौरान सुरक्षा रस्सी (सेफ्टी रोप) नहीं बंधने के कारण 21 वर्षीय युवती करीब 40 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रीटास के रूप में हुई है। वह फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की स्नातक थीं।

देहरादून में भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या, 12 नामजद, आरोपियों की संपत्तियां बुलडोजर से ध्वस्त

देहरादून में भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या, 12 नामजद, आरोपियों की संपत्तियां बुलडोजर से ध्वस्तउत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बैरागीवाला गांव में एक स्थानीय भाजपा पदाधिकारी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उनके परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com