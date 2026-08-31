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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: बिश्केक , Monday, 31 August 2026 (21:02 IST)

PM Modi-Putin Meeting: पुतिन से मिले पीएम मोदी, बोले- ‘युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है’, कार डिप्लोमेसी ने खींचा ध्यान

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (21:06 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। करीब 30 मिनट चली द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम नई उम्मीद और उत्साह पैदा करता है।

‘अनंत युद्ध से युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ना होगा’

 
पीएम मोदी ने कहा, “हमें अंतहीन युद्ध से निकलकर युद्ध की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ना होगा।” उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संदेश स्पष्ट है—सभी समस्याओं का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती का संदेश शांति का है।
 

पुतिन को बताया ‘मेरे मित्र’

 
द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए कहा, “मेरे मित्र, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।” पीएम मोदी ने पुतिन की पिछली भारत यात्रा को सफल और यादगार बताया। उन्होंने कहा कि उस यात्रा ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने में मदद की थी। दिल्ली में हुई पिछली बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने में दोनों देशों के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं।
 

व्यापार से रक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा

 
भारत और रूस के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इनमें प्रमुख रूप से:
 
  • व्यापार और निवेश
  • ऊर्जा सहयोग
  • रक्षा संबंध
  • द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग
  • आपसी राष्ट्रीय हित
 
शामिल रहे।
 
पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
 

कार डिप्लोमेसी की तस्वीर फिर आई सामने

 
भारत-रूस संबंधों की खास तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। दोनों नेताओं ने World Nomad Games देखने के लिए एक साथ कार में सफर किया। मोदी और पुतिन के बीच इस तरह की ‘कार डिप्लोमेसी’ पहले भी देखने को मिल चुकी है। इससे पहले चीन के तियानजिन में SCO Summit के दौरान दोनों नेताओं की साथ कार में बातचीत चर्चा में रही थी। इसके कुछ समय बाद 2025 में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच कार में बातचीत की तस्वीरें सामने आई थीं।

BRICS Summit से पहले हुई अहम मुलाकात

पुतिन की भारत यात्रा से करीब एक सप्ताह पहले हुई यह मुलाकात रणनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति आगामी BRICS Summit के लिए भारत आने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय पुतिन के भारत आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी से मॉस्को और नई दिल्ली के संबंध और मजबूत होंगे।
 

पीएम मोदी ने X पर शेयर किया वीडियो

बैठक से पहले पीएम मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दोनों नेताओं की बातचीत का वीडियो भी साझा किया।
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