PM Modi New Zealand Visit: भारत-न्यूजीलैंड FTA पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। यह समझौता दोनों देशों के बिजनेस के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विस और टेक्नोलॉजी में नए दरवाजे खोलेगा।

In our Free Trade Agreement, we have given importance to Māori businesses.



By adding our shared values, we can create a new model of inclusive and sustainable trade.



I suggest that together we make an ambitious business roadmap.



- PM @narendramodi



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पीएम मोदी ने फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के UPI और न्यूजीलैंड के भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशु पालकों को मिलेगा। पारंपरिक चिकित्सा में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं।





उन्होंने कम समय में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आई है।