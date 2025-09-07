भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे पीटर नेवारो, एलन मस्क के एक्स ने किया बेनकाब ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो के भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। एलन मस्क के एक्स ने फैक्ट चेक कर नेवारो को बेनकाब किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के सलाहकार के बयान को भ

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो को भारत पर निशाना साधना उस समय महंगा पड़ गया जब एलन मस्क की सोशल मीडिया साइट एक्स ने फैक्ट चैक कर उन्हें बेनकाब कर दिया। हालांकि नेवारो को यह रास नहीं आया और उन्होंने इसे बकवास करार देते हुए एलन मस्क पर ही हमला बोल दिया।

नेवारो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया था कि भारत रूस से सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहा है ताकि मुनाफा कमा सके। रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत ने कभी रूस से तेल नहीं खरीदा था। भारत की सरकार की स्पिन मशीन तेजी से काम कर रही है। यूक्रेनियों की हत्या बंद करो। अमेरिकी नौकरियां लेना बंद करो।

जब उनकी इस पोस्ट पर X की तरफ से एक फैक्ट-चेकिंग कम्युनिटी नोट जोड़ी गई, तो नवारो बौखला गए। उन्होंने इसे बकवास बताते हुए एलन मस्क पर भी निशाना साधा और कहा कि वह प्रोपेगेंडा को लोगों की पोस्ट में जगह दे रहे हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पीटर नवारो के इन बयानों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है। हम उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। हम अमेरिका के साथ अपने ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं और उम्मीद करते हैं, कि यह संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

