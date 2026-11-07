डूबा देश का सबसे बड़ा बैंक और चली गई राष्ट्रपति की कुर्सी! पैराग्वे के राजनीतिक संकट की पूरी कहानी

क्यों डूबा यूएनो बैंक और क्या है पूरा मामला?

यह पूरा राजनीतिक संकट पैराग्वे के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में शुमार 'यूएनो बैंक' (Ueno Bank) के धराशायी होने के बाद शुरू हुआ। बैंक के डूबने से देश के करीब 30 लाख ग्राहक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

नियामक एजेंसियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीन दिन पहले ही बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसके बाद ग्राहकों के खातों से लेन-देन और बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल पूरी तरह ठप हो गया।





राष्ट्रपति पर लगे सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप

सांसदों का आरोप है कि सैंटियागो पेना ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी खजाने के सैकड़ों मिलियन डॉलर यूएनो बैंक में जमा करवाए थे। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया है कि वित्तीय नियामकों ने बैंक के जोखिम भरे 'इसाइडर लोन' पर आंखें मूंद रखी थीं।

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

घर में नजरबंद रहेंगे पेना

कानूनी कार्रवाई और भ्रष्टाचार रोधी इकाई की जांच पूरी होने तक सैंटियागो पेना को उनके आवास पर ही नजरबंद रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें तब तक घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक वे आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी इकाई के सामने पेश नहीं हो जाते।

पेद्रो अलीआना ने संभाली कमान

सैंटियागो पेना की विदाई के तुरंत बाद, उपराष्ट्रपति पेद्रो अलीआना ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वे अब अगस्त 2028 तक अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। हालांकि, नए राष्ट्रपति के सामने प्रभावित ग्राहकों के फंसे हुए पैसे को सुरक्षित वापस दिलाना और इस बड़े घोटाले के असली दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।