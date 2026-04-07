पाकिस्तान में 'स्मार्ट लॉकडाउन', रात 8 बजे के बाद बाजार बंद, देशभर में सख्ती

पाकिस्तान रेडियो के मुताबिक, शहबाज सरकार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में बाजारों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक क्षेत्रों को रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया है।

सरकार ने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह सभी जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि इन प्रतिबंधों से मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, बेकरी, रेस्तरां और खाने-पीने की दुकानें, मैरिज हॉल, टेंट और अन्य व्यावसायिक जगहें रात 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया। यह भी क्लीयर कर दिया गया है कि ये प्रतिबंध मंगलवार से ही लागू कर दिए जाएंगे यानी आज रात आठ बजे से पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लागू हो जाएगा।





बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित ऊर्जा बचत और कम से कम इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया।

edited by : Nrapendra Gupta