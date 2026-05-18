सोमवार, 18 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. pakistan-lahore-places-renamed-islampura-to-krishnanagar-jain-mandir-chowk
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :लाहौर , सोमवार, 18 मई 2026 (14:02 IST)

पाकिस्तान में हुआ बड़ा बदलाव: 'इस्लामपुरा' का नाम बदलकर फिर रखा 'कृष्णनगर', इन 9 जगहों को मिली पुरानी पहचान

Islampura Renamed 'Krishnanagar', Babri Chowk Becomes 'Jain Mandir Chowk' in lahore
पाकिस्तान के लाहौर को उसकी पुरानी ऐतिहासिक, हिंदू और ब्रिटिश कालीन पहचान लौटाने के लिए सड़कों, चौकों और ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदल गए हैं। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ की अगुवाई में सरकार ने लाहौर के करीब 9 प्रमुख स्थानों के नाम बदलकर उनके मूल नाम बहाल कर दिए हैं। इसके तहत  इस्लामपुरा हुआ कृष्णनगर हो गया तो बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर 'जैन मंदिर चौक' कर दिया गया।
 

किन जगहों के नाम बदले गए?

1990 के दशक में लाहौर की कई पुरानी जगहों के हिंदू और ब्रिटिश नामों को बदलकर उनका 'इस्लामीकरण' कर दिया गया था। अब उन्हें वापस बदल दिया गया है:
  • इस्लामपुरा का नाम बदलकर फिर से 'कृष्णनगर' कर दिया गया है।
  • बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर 'जैन मंदिर चौक' कर दिया गया।
  • मुस्तफाबाद का नाम बदलकर वापस 'धर्मपुरा' किया गया।
  • मौलाना जफर अली चौक का नाम बदलकर 'लक्ष्मी चौक' हुआ।
  • सुन्नत नगर का नाम बदलकर 'संतनगर' किया गया है।
  • रहमान गली का नाम 'राम गली' हो गया।
  • सर आगा खान चौक का नाम बदलकर 'डेविस रोड' किया गया।
  • अल्लामा इकबाल रोड को फिर से 'जेल रोड' और फातिमा जिन्ना रोड को 'क्वींस रोड' किया गया।
  • बाग-ए-जिन्ना को दोबारा उसके पुराने नाम 'लॉरेंस रोड/गार्डन' के नाम से पहचाना जाएगा।
 

क्यों बदले नाम

इतिहास और विरासत का संरक्षण: पंजाब सरकार के 'लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल' (LAHR) प्रोजेक्ट के तहत यह फैसला लिया गया है। नवाज शरीफ का मानना है कि यूरोप की तरह पाकिस्तान को भी अपने ऐतिहासिक नामों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पुरानी इमारतें और नाम लाहौर की असली पहचान हैं।
आम जनता की आदत: सरकार के अधिकारियों का कहना है कि दशकों पहले कागजों में नाम बदल दिए जाने के बावजूद, लाहौर की आम जनता आज भी बातचीत में इन्हें 'लक्ष्मी चौक' या 'जैन मंदिर चौक' ही बुलाती थी। नए नाम कभी भी जनमानस में पूरी तरह स्वीकार नहीं हो पाए।
पर्यटन को बढ़ावा: लाहौर की सांस्कृतिक विविधता (जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख और ब्रिटिश इतिहास शामिल है) को दिखाकर शहर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमकाना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है।
 

लोगों ने नहीं किया विरोध

हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर इसके खिलाफ कोई बड़ा विरोध या प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। आमतौर पर कट्टरपंथी संगठनों द्वारा ऐसे फैसलों का हिंसक विरोध होता है, लेकिन वर्तमान में मरियम नवाज सरकार ने कट्टरपंथी संगठन 'तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान' (TLP) जैसी ताकतों पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसके अलावा, स्थानीय मौलवियों का कहना है कि इस्लाम को किसी पुराने मंदिर, गुरुद्वारे या ऐतिहासिक नाम से कोई समस्या नहीं है। 90 के दशक में नाम बदलना महज एक राजनीतिक फैसला था।
 

अगला कदम क्या है?

सरकार लाहौर के परकोटा शहर के सभी 8 ऐतिहासिक दरवाजों (जैसे दिल्ली गेट, भाटी गेट आदि) का जीर्णोद्धार कर रही है। लाहौर के बाद दूसरे चरण में पाकिस्तान के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भी उन ऐतिहासिक जगहों के मूल नाम वापस लौटाए जा सकते हैं, जिन्हें समय के साथ बदल दिया गया था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 200 डॉलर का जुर्माना, इन नियमों का किया उल्‍लंघन, शेयर मार्केट से है कनेक्‍शन

डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 200 डॉलर का जुर्माना, इन नियमों का किया उल्‍लंघन, शेयर मार्केट से है कनेक्‍शनUS President Donald Trump Fined : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर शेयर ट्रेडिंग को लेकर विवादों में घिर गए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर 200 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के 50 लाख से 2.5 करोड़ डॉलर तक के शेयर बेचे थे और मार्च में इन्हीं कंपनियों के करोड़ों डॉलर के शेयर फिर से खरीदे। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एनवीडिया के करोड़ों डॉलर के शेयर ट्रेड्स की जानकारी निर्धारित समयसीमा के अंदर सार्वजनिक नहीं की।

आर्मी चीफ द्विवेदी की चेतावनी पर भड़का पाकिस्तान, फिर दी यह गीदड़भभकी, कहा- भारत को समझना चाहिए...

आर्मी चीफ द्विवेदी की चेतावनी पर भड़का पाकिस्तान, फिर दी यह गीदड़भभकी, कहा- भारत को समझना चाहिए...Pakistan enraged by India's warning : आतंकवाद को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। अब पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब आया है। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख के पाकिस्तान को लेकर हाल ही में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक संप्रभु परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी को भूगोल से मिटाने की धमकी देना बौद्धिक क्षमताओं के दिवालिएपन और युद्ध के पागलपन को दिखाता है। पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह का भौगोलिक ख़ात्मा यक़ीनन दोतरफ़ा होगा, क्योंकि एक परमाणु राष्ट्र को किसी दूसरे परमाणु राष्ट्र को मिटाने की बात करने के बजाय धैर्य और गंभीरता दिखानी चाहिए।

एक और जहाज पहुंचा भारत, आसान नहीं था होर्मुज पार करना, 20000 टन LPG से लदा है टैंकर

एक और जहाज पहुंचा भारत, आसान नहीं था होर्मुज पार करना, 20000 टन LPG से लदा है टैंकरLPG ship arrives safely in India : पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर से 20000 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर चला एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला पोत 'एमवी सिमी' कतर से रवाना हुआ था और 13 मई को होर्मुज पार करने के बाद शनिवार रात कांडला बंदरगाह पर पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खतरनाक रास्ते से गुजरकर आना जहाज के लिए आसान नहीं था।

Hormuz के लिए ईरान का नया चक्रव्यूह, भारत पर क्या होगा असर, ट्रंप ने दी नई धमकी

Hormuz के लिए ईरान का नया चक्रव्यूह, भारत पर क्या होगा असर, ट्रंप ने दी नई धमकीईरान (Iran) ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था तैयार करने की घोषणा की है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी के मुताबिक इस नए तंत्र के तहत केवल व्यावसायिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को प्राथमिकता दी जाएगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है।

कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट, PM मोदी ने दुनिया को किस बात को लेकर दी चेतावनी

कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट, PM मोदी ने दुनिया को किस बात को लेकर दी चेतावनीPM मोदी की बड़ी चेतावनी: युद्ध और ऊर्जा संकट से दुनिया फिर गरीबी की ओर बढ़ सकती है

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान में हुआ बड़ा बदलाव: 'इस्लामपुरा' का नाम बदलकर फिर रखा 'कृष्णनगर', इन 9 जगहों को मिली पुरानी पहचान

पाकिस्तान में हुआ बड़ा बदलाव: 'इस्लामपुरा' का नाम बदलकर फिर रखा 'कृष्णनगर', इन 9 जगहों को मिली पुरानी पहचानपाकिस्तान के लाहौर को उसकी पुरानी ऐतिहासिक, हिंदू और ब्रिटिश कालीन पहचान लौटाने के लिए सड़कों, चौकों और ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदल गए हैं। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ की अगुवाई में सरकार ने लाहौर के करीब 9 प्रमुख स्थानों के नाम बदलकर उनके मूल नाम बहाल कर दिए हैं। इसके तहत इस्लामपुरा हुआ कृष्णनगर हो गया तो बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर 'जैन मंदिर चौक' कर दिया गया।

क्या भारत एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील या आने वाले संकट की चेतावनी?

क्या भारत एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील या आने वाले संकट की चेतावनी?हाल ही में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और ऊर्जा बचाने की अपील की। सामान्य तौर पर इसे ईंधन बचत अभियान के रूप में देखा गया, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ इसे एक बड़ी चेतावनी मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत की ऊर्जा नीति में पिछले एक दशक की चूक अब देश के लिए गंभीर आर्थिक और रणनीतिक खतरा बनती जा रही है?

केरल में 10 साल बाद बदला राज: वीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राहुल गांधी ने गले लगाकर दी बधाई

केरल में 10 साल बाद बदला राज: वीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राहुल गांधी ने गले लगाकर दी बधाईकेरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की शानदार जीत के बाद वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने सतीशन और 20 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे।

लखीमपुर खीरी में सुबह-सुबह मौत का तांडव: ट्रक और मैजिक की भीषण भिड़ंत में 9 मजदूरों की मौत

लखीमपुर खीरी में सुबह-सुबह मौत का तांडव: ट्रक और मैजिक की भीषण भिड़ंत में 9 मजदूरों की मौतउत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सड़क दुर्घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

NEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा! रिजर्व वाला दूसरा पेपर भी हुआ था लीक

NEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा! रिजर्व वाला दूसरा पेपर भी हुआ था लीकNEET-UG 2026 : सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि NEET-UG 2026 का सिर्फ एक नहीं, बल्कि रिजर्व समेत दोनों प्रश्न पत्र लीक हुए थे। गेस पेपर में दोनों सेट के सवाल मिलने के बाद जांच तेज हो गई है और आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में महाराष्‍ट्र के एक बड़े कोचिंग सेंटर के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com