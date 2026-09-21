क्या पाकिस्तान में 1000 रुपए लीटर बिक सकता है तेल? शाहबाज के मंत्री की डरावनी चेतावनी

इस बीच, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने देशवासियों को एक बेहद डरावनी चेतावनी दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऊर्जा संकट और गहराया, तो आने वाले समय में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 1000 रुपये प्रति लीटर तक भी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि यूरोप और अमेरिका में भी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम पहले ही 50 फीसदी तक बढ़ चुके हैं।

पाकिस्तान में क्यों महंगा है तेल?

ALSO READ: मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ने के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के पास अपनी आधुनिक रिफाइनरी क्षमता सीमित होने के कारण उसे महंगे दामों पर रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने पड़ते हैं। वैश्विक बाजार में जरा सा भी उतार-चढ़ाव देश के भीतर तुरंत बड़ी कीमतों के रूप में सामने आता है। उधर, सऊदी अरब पर हूती विद्रोही बम बरसा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे रहे हैं कि वह ईरान पर नए हमले करने की तैयारी कर रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी-भरकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी वसूली जाती है। सरकार अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अक्सर ईंधन की कीमतों में टैक्स का बड़ा हिस्सा जोड़ती है, जिससे कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कमजोर स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ता है। कमजोर करेंसी के चलते आयात बिल बहुत ज्यादा आता है, जिसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है।

सब्सिडी देने को मजबूर पाकिस्तान सरकार

बढ़ते दामों के बीच पाकिस्तान सरकार ने कुछ वर्गों को राहत देने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है। इसके तहत मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा और चिंगची चालकों को पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जा रही है, जिसके तहत एक व्यक्ति महीने में अधिकतम 30 लीटर तक सस्ता पेट्रोल ले सकता है। इसके बावजूद, देश के मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए यह राहत नाकाफी साबित हो रही है।