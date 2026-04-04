UAE का पाकिस्तान को बड़ा झटका, वापस मांगे 2 अरब डॉलर
अमेरिकी-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज का भुगतान तुरंत करने को कहा है। यूएई की इस मांग पर पाकिस्तान ने भी कर्ज लौटाने का फैसला किया है।
अमेरिकी ठिकानों की वजह से यूएई भी ईरान के निशाने पर है। ईरान की ओर से लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से यूएई को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरानी हमलों से निपटने के लिए यूएई को मोटी रकम खर्च करना पड़ रही है।
गौरतलब है कि यूएई ने साल 2018 में पाकिस्तान को एक साल के लिए 2 अरब डॉलर दिए थे। पाकिस्तान यह राशि चुकाने में असमर्थ रहा और रोलओवर मांगता रहा है। यह पैसा पाकिस्तान के 16 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है।
edited by : Nrapendra Gupta