PoK में क्या प्रदर्शनकारियों ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, 21 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद के निकट बुधवार को पाकिस्तान सेना के एविएशन विंग का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इसमें 21 सैनिक सवार थे। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की। ISPR के अनुसार, दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। हालांकि, सेना ने मृतकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।



ALSO READ: Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर यह दुर्घटना तब हुई जब पीओके में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मौत होने की खबर है। इंटरनेट पर पाबंदी और कर्फ्यू के कारण जमीनी हालात का सही से पता नहीं लग रहा।

पाकिस्तानी मीडिया में भी सरकारी दबाव के कारण पीओके प्रदर्शन को लेकर सेंसरशिप लागू कर दी गई है। इधर पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। कल पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 11 लोग मारे गए थे।

Pakistan Army Helicopter Crash Kills All Onboard - Military Statement



The Mi-17 helicopter went down near Muzaffarabad in Pakistan-administered Kashmir on Wednesday, leaving no survivors, the statement said, adding it crashed during take-off due to a technical fault.



… pic.twitter.com/RjnVb2dB99 — RT_India (@RT_India_news) June 10, 2026