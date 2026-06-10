PoK में क्या प्रदर्शनकारियों ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, 21 सैनिकों की मौत
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद के निकट बुधवार को पाकिस्तान सेना के एविएशन विंग का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इसमें 21 सैनिक सवार थे। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की। ISPR के अनुसार, दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। हालांकि, सेना ने मृतकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।
यह दुर्घटना तब हुई जब पीओके में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मौत होने की खबर है। इंटरनेट पर पाबंदी और कर्फ्यू के कारण जमीनी हालात का सही से पता नहीं लग रहा।
पाकिस्तानी मीडिया में भी सरकारी दबाव के कारण पीओके प्रदर्शन को लेकर सेंसरशिप लागू कर दी गई है। इधर पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। कल पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 11 लोग मारे गए थे।
सेना की ओर से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना टेक-ऑफ के समय हुई। फिलहाल पाकिस्तानी सेना ने हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद क्षेत्र में राहत एवं बचाव दलों को भी भेजा गया। Edited by : Sudhir Sharma
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