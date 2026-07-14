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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (19:18 IST)

PoK के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, मुनीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को ही गोलियों से भून डाला

PoJK Clashes
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (19:18 IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में बढ़ती हिंसा ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित फायरिंग के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं।  इस गोलीकांड में मुनीर फौज ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को गोलियों से भून डाला। अब PoK में ऐसा बवाल मचना तय माना जा रहा है। 
इसे संभालना पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं होगी। इस घटना के बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व और वहां की सैन्य व्यवस्था को लेकर भी आलोचनाएं तेज हो गई हैं।  रिपोर्टों के अनुसार PoJK के रावलाकोट स्थित मटियालमीरा बस टर्मिनल पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की।

धोखे से बुलाया, अंधाधुंध फा‍यरिंग में मौत

आरोप है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में युवा क्रिकेटर वाजिद हयात (Wajid Hayat) की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। वाजिद हयात की मौत के बाद PoJK के कई इलाकों में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांगों और समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। PoK के लोगों को समझौते का झांसा देकर बुलाया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं।
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