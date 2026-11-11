क्‍या डोनाल्‍ड ट्रंप को पहले से थी चीनी जासूस के साथ Nvidia CEO के अफेयर की जानकारी, फिर भी क्‍यों उन्‍हें ले गए चीन?

एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरे हैं। उन पर आरोप है कि उनका एक ऐसी महिला के साथ अफेयर था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक है। उन्होंने अफेयर की बात कबूल भी कर ली है और अपने पर‍िवार पत्‍नी आद‍ि से माफी भी मांगी है। इस बीच ट्रंप को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है क‍ि ट्रंप को पहले से इस अफेयर के बारे में जानकारी थी।बता दें क‍ि इस पूरे मामले में ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं, हालांक‍ि ट्रंप ने इन दावों को खार‍िज क‍िया है। यह खबर पूरी दुन‍िया में हंगामा मचा रही है। क्‍योंक‍ि इसमें अमेर‍िका की चीन द्वारा जासूसी के दावे क‍िए जा रहे हैं।दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को इस रिश्ते के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। मई 2026 में चीन दौरे के दौरान विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी एयर फोर्स वन में ट्रंप को इसकी जानकारी दी थी। इसके बावजूद जेनसन हुआंग ट्रंप के चीन दौरे में शामिल हुए थे। दरअसल इस समय दुनिया में एआई चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी Nvidia विवादों के घेरे में है। कंपनी के CEO जेनसन हुआंग ने माना है कि उनका एक कारोबारी महिला से अफेयर था, जिसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वो महिला एक चीनी जासूस है।अमेरिकी सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर पहले ही एक गुप्त अलार्म बज गया था। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट Axios के मुताबिक, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक को एक बेहद गुप्त चिट्ठी मिली थी, जिसमें Nvidia के बॉस और एलिस हुआंग से उनके रिश्ते को लेकर सख्त चेतावनी दी गई थी। एलिस हुआंग पर ही चीनी खुफिया एजेंट होने का शक है। वहीं CNN को एक सूत्र ने बताया कि मई में जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Air Force One से चीन जा रहे थे, तो रुबियो ने ट्रंप को बताया कि Nvidia के बॉस का एक ऐसे एजेंट से रिश्ता है, जिस पर बीजिंग के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का शक है।राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा कि उस दौरान उन्हें इन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि उन्हें इस स्थिति के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है और ये भी बताया गया कि संघीय जांचकर्ता इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।हालांकि, एक सूत्र ने CNN को बताया कि इस खुफिया जानकारी पर तब चर्चा हुई थी, जब अलास्का में रुकने के दौरान हुआंग राष्ट्रपति के दल में शामिल हुए थे। वहां, बीजिंग जाने वाली उड़ान के अंतिम चरण के लिए, यह टेक लीडर वरिष्ठ सहायकों और बिजनेस अधिकारियों के साथ विमान में सवार हुए थे। व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि ने इस बारे में पूछे गए सवालों के लिए राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों की ओर इशारा किया और इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि "इन सूत्रों को पता ही नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं" द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले खुलासा किया था कि राष्ट्रपति को विदेश दौरे के दौरान ही इस खुफिया जानकारी के बारे में पता चल गया था।इस पूरे विवाद ने इस बात पर सबका ध्यान खींच दिया है कि हुआंग का अमेरिका में AI नियमों और चीन के साथ व्यापार के मामलों में कितना बड़ा सलाहकार वाला रोल था। और ये सब तब हो रहा था, जब संघीय खुफिया एजेंसियां हुआंग और एलिस हुआंग के बीच की मुलाकातों पर नजर रख रही थीं।