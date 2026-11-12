  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. norwegian journalist helle lyng india visa cancelled pm modi
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 12 November 2026 (22:24 IST)

PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग फिर चर्चा में, जानिए इस बार क्या है पूरा मामला

helle lyng
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (22:33 IST)
google-news
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें भारत आने से रोक दिया गया है। हेले लिंग ओस्लो स्थित दैनिक समाचार पत्र ‘डैग्साविसेन’ (Dagsavisen) में काम करती हैं। उन्हें हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत समिट में शामिल होना था, जहां वे मीडिया के भविष्य और प्रेस की स्वतंत्रता पर आयोजित सत्र में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने वाली थीं।
हेले लिंग ने बुधवार (11 नवंबर 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्हें भारत का वीजा मिल गया था और उन्हें बुधवार सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होना था। लेकिन उनके मुताबिक, गृह मंत्रालय के उच्च स्तर से मिले आदेश के बाद उनका वीजा रद्द कर दिया गया।
 
उन्होंने एक्स पर साझा किए गए वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आपसी संबंधों पर बोलना था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारत आने की अनुमति देने की अपील भी की। पत्रकार के अनुसार, उनके सत्र में शामिल होने के लिए अभी 48 घंटे का समय बाकी था।
 

पीएम मोदी से प्रेस की आजादी पर सवाल पूछने से जोड़ा मामला

हेले लिंग ने भारत आने की अनुमति नहीं मिलने की घटना को मई 2026 में नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए एक सवाल से जोड़ा है। उन्होंने उस दौरान प्रधानमंत्री से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल किया था। भारत समिट के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले एक सत्र में हेले लिंग को वक्ता के रूप में शामिल होना था।

इस सत्र में इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के निदेशक लियोनार्ड नोवी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशारोटी और इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर एंड इनोवेशन स्टडीज के निदेशक फ्रांसेस्को लापेंटा भी शामिल होने वाले हैं।
 
इस सत्र का संचालन कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा करने वाले हैं।

नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास को बताया निर्दोष

हेले लिंग ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मामले में नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास की कोई गलती नहीं है। उन्होंने दूतावास के अधिकारियों को सहयोगी और मददगार बताया। उनके मुताबिक, उन्हें भारत का वीजा मिलने के साथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी। इसके बावजूद गृह मंत्रालय की ओर से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया।
 उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूछे गए सवाल और अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों से जोड़ने की आशंका जताई है। हालांकि, वीजा रद्द किए जाने के उनके दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है।

मई में ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टॉर के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने बयान दिए थे। उस दौरान हेले ने मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की थी। पत्रकारों को पहले ही बता दिया गया था कि दोनों नेता संयुक्त संवाद के दौरान कोई सवाल नहीं लेंगे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित हुए इंदौर के डॉ. अशोक भार्गव, मिला प्रतिष्ठित 'हिन्दी गौरव सम्मान'

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलकाप्रीमियम स्कूटर बनाने वाली कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पेश की है। कंपनी ने इस लाइनअप में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर Sprint S, Primavera और Primavera Tech शामिल किए हैं। इन स्कूटर्स में Vespa का आइकॉनिक डिजाइन, मोनोकॉक चेसिस और नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। नई रेंज में अलग-अलग बैटरी क्षमता और फीचर्स के विकल्प मिलते हैं।

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?एनवीडिया मामले में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप पर भी इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया नेटवर्क सामने आ सकता है। बता दें क‍ि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और AI चिप कंपनी एनवीडिया (Nvidia) और उसके सीईओ जेन्सेन हुआंग एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जेन्सेन हुआंग का संबंध सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की कार्यकारी अधिकारी एलिस हुआंग के साथ रहे हैं।

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता नेSonia Gandhi Book Nitish Kumar: सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्‍यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से बाहर निकलने के घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया है। नीतीश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जदयू भड़क गई है।

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Video

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Videoअसम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना से ठीक पहले का एक कथित वीडियो सामने आया है। बुधवार सुबह गुवाहाटी के पास हुए इस हादसे से पहले लोकोमोटिव के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ट्रेन का ड्राइवर संभावित ब्रेक फेल होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो में ड्राइवर यह भी कह रहा है कि सिग्नल लाल है और इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार चाहे तो उन्‍हें समय से पहले और उनकी इच्‍छा के खि‍लाफ कर्मचारियों को र‍िटायर कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार के पास ऐसा करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव होगा।

दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित हुए इंदौर के डॉ. अशोक भार्गव, मिला प्रतिष्ठित 'हिन्दी गौरव सम्मान'

दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित हुए इंदौर के डॉ. अशोक भार्गव, मिला प्रतिष्ठित 'हिन्दी गौरव सम्मान'गत दिनों विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व हिन्दी परिषद द्वारा "भारत रत्नअटल- हिन्दी, राष्ट्रवाद और सुशासन" विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इंदौर के डॉ.अशोक कुमार भार्गव,पूर्व वरिष्ठ आई.ए.एस.को विश्व हिन्दी परिषद द्वारा प्रतिष्ठित 'हिन्दी गौरव सम्मान' से सम्मानित किया गया।

UP Election 2027 : ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से यूपी की सियासत में हलचल, क्या PDA फॉर्मूले की बढ़ेगी मुश्किल?

UP Election 2027 : ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से यूपी की सियासत में हलचल, क्या PDA फॉर्मूले की बढ़ेगी मुश्किल?​उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इससे पहले ही प्रदेश की सियासत में एक बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है।

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट : CM योगी

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट : CM योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली पर्व है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

Jensen Huang ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा, 33 साल बाद छोड़ी कंपनी, जानिए कौन संभालेगा जिम्मेदारी

Jensen Huang ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा, 33 साल बाद छोड़ी कंपनी, जानिए कौन संभालेगा जिम्मेदारीNvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी में उनका 33 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जेन्सेन हुआंग ने Nvidia की सह-स्थापना की थी और लंबे समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। Nvidia की सीएफओ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ का पद संभालेंगी।

Air India की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, सामने आया साजिश का सच

Air India की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, सामने आया साजिश का सचएयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि, जांच में यह धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने विदेश में नौकरी के लिए जाने से बचने के उद्देश्य से विमान को हाईजैक करने की धमकी वाला फर्जी नोट तैयार किया था।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।