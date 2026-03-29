रविवार, 29 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. North Korea tests engine for missile capable of hitting US mainland
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सियोल , रविवार, 29 मार्च 2026 (08:48 IST)

मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदम

Iran Israel war
मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब उत्तर कोरिया ने भी अपनी सैन्य ताकत को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने उच्च शक्ति वाले ठोस ईंधन इंजन के परीक्षण का निरीक्षण किया, जिसे देश की सामरिक क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है।
सरकारी मीडिया के अनुसार, यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उत्तर कोरिया के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके तहत वह अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों के अपने जखीरे को और आधुनिक बनाना चाहता है।
 
‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (KCNA) की रिपोर्ट के मुताबिक, किम ने हाल ही में संसद में कहा था कि उत्तर कोरिया को स्थायी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा। अपने भाषण में उन्होंने पश्चिम एशिया के संघर्ष का जिक्र करते हुए अमेरिका पर आक्रामकता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था।
 
रिपोर्ट के अनुसार, नए इंजन का ‘ग्राउंड जेट टेस्ट’ किया गया, जिसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता 2,500 किलोटन बताई गई है। यह पहले के परीक्षणों की तुलना में काफी अधिक है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के शक्तिशाली इंजन भविष्य में ऐसी मिसाइलों के विकास में मदद करेंगे जो एक साथ कई वारहेड ले जा सकें और अमेरिकी रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकें।
 
हालांकि, परीक्षण कब और कहां हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पांच वर्षीय सैन्य विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामरिक हमले की क्षमता को और उन्नत करना है।
 
मध्य पूर्व में जारी ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया की यह गतिविधि वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा सकती है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: मन की बात का 132वां एपिसोड में मिडिल-ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं PM मोदी

मोदी-ट्रंप की 'हॉटलाइन' पर मस्क के 'लॉग-इन' पर सवाल, कूटनीति या बिजनेस डील?

मोदी-ट्रंप की 'हॉटलाइन' पर मस्क के 'लॉग-इन' पर सवाल, कूटनीति या बिजनेस डील?PM Modi Trump phone call: कल्पना कीजिए, दो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता फोन पर दुनिया को युद्ध से बचाने की रणनीति बना रहे हैं और अचानक लाइन पर एक ऐसी आवाज गूँजती है जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देखती है। जी हां, एलन मस्क!

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?नितिन नबीन की नई टीम में बढ़ेगा

ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनी

ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनीअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 29वें दिन और तेज हो गया। इजराइल ने ईरान में बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बड़ा हमला किया। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे न तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है।

ईरान युद्ध का असर: खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर संकट, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

ईरान युद्ध का असर: खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर संकट, भारत को लग सकता है बड़ा झटकाखाड़ी देशों में दक्षिण एशिया के लाखों मजदूर काम करते हैं और अपने घर पैसे भेजकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है खाड़ी देशों से आने वाले इस पैसे पर भी संकट आ सकता है।

नहीं मान रहा ईरान, अमेरिकी जहाज पर किया हमला, क्‍या और तेज होगी जंग?

नहीं मान रहा ईरान, अमेरिकी जहाज पर किया हमला, क्‍या और तेज होगी जंग?Iran's military attacks US vessel : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इसराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। खबरों के अनुसार, इसी बीच ईरान की सेना ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था।

और भी वीडियो देखें

weather update : देशभर में बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, इन राज्यों में बारिश के आसार

weather update : देशभर में बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, इन राज्यों में बारिश के आसारदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक मौसम तेजी से बदलने वाला है।

Welcome To Hell : अमेरिका के सैनिक भेजने पर ईरान ने कहा- नरक में आपका स्वागत है, अब शुरू होगा जमीनी युद्‍ध

Welcome To Hell : अमेरिका के सैनिक भेजने पर ईरान ने कहा- नरक में आपका स्वागत है, अब शुरू होगा जमीनी युद्‍धअमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच ईरान के अंग्रेजी अखबार Tehran Times के फ्रंट पेज पर आज अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। Welcome To Hell शीर्षक के साथ प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखता है, तो वह “सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएगा।

LIVE: मन की बात का 132वां एपिसोड में मिडिल-ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं PM मोदी

LIVE: मन की बात का 132वां एपिसोड में मिडिल-ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 132वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री आज मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल-गैस के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मन की बात का आखिरी एपिसोड 22 फरवरी को प्रसारित हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री ने AI समिट, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की थी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू करने वाले और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को सैल्यूट किया।

मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदम

मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदममध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब उत्तर कोरिया ने भी अपनी सैन्य ताकत को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने उच्च शक्ति वाले ठोस ईंधन इंजन के परीक्षण का निरीक्षण किया, जिसे देश की सामरिक क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है।

US-Iran Conflict : ईरान के साथ महायुद्ध की तैयारी? समंदर में उतरा अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत USS Tripoli, 3500 कमांडो तैनात

US-Iran Conflict : ईरान के साथ महायुद्ध की तैयारी? समंदर में उतरा अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत USS Tripoli, 3500 कमांडो तैनातईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को और घातक बना दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, लगभग 3,500 नौसैनिकों और मरीन कमांडोज के साथ युद्धपोत USS त्रिपोली (LHA-7) 27 मार्च को अपने निर्धारित ऑपरेशनल ज़ोन में पहुंच गया है। जापान के अपने बेस से रवाना हुआ यह विशालकाय 'एम्फीबियस असॉल्ट शिप' अब एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बन चुका है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com