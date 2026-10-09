नोबेल शांति पुरस्कार 2026 का ऐलान: ट्रंप को नहीं, भारतीय मूल की नावी पिल्लई को मिला सम्मान

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की भारतीय मूल की प्रसिद्ध न्यायविद् और मानवाधिकार कार्यकर्ता नवानेथेम “नावी” पिल्लई को देने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी नोबेल शांति पुरस्कार से वंचित रहे।

नोबेल समिति ने कहा कि पिल्लई ने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति के अनुसार, आज के समय में जब दुनिया में युद्ध और संघर्ष बढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून शांति के लिए सिर्फ पूरक नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

नावी पिल्लई को यह पुरस्कार अकेले दिया गया है। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना है। औपचारिक पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को ओस्लो में होगा। भारतीय मूल की इस न्यायविद् के चयन से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चर्चा छिड़ गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि समिति ने राजनीतिक दावों के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय की संस्थाओं को मजबूत करने वाले काम को प्राथमिकता दी है।

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

कौन है नावी पिल्लई?

नावी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में भारतीय तमिल परिवार में हुआ था। रंगभेद के कठिन दौर में पली-बढ़ी पिल्लई ने वकालत की पढ़ाई की और 1967 में अपना खुद का लॉ फर्म स्थापित किया। उन्होंने नेल्सन मंडेला समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों की कानूनी मदद की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की हाई कोर्ट में जज, रवांडा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) की प्रेसिडेंट और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की जज के रूप में काम किया।

2008 से 2014 तक वे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। हाल के वर्षों में उन्होंने फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग की अध्यक्षता भी की और म्यांमार नरसंहार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में जज के रूप में भी कार्यरत हैं।

क्यों मजबूत था ट्रंप का दावा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले एक बार फिर इस प्रतिष्ठित सम्मान पर अपना दावा ठोका था। वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे कोई घमंड नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ तथ्य बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कूटनीतिक प्रयासों से 8 अंतरराष्ट्रीय युद्धों को रुकवाया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर नोबेल समिति उन्हें यह पुरस्कार नहीं देती है, तो यह समिति का खुद का ही अनादर करेगी।

President Donald Trump played a historic role in advancing peace in South Asia. His timely intervention helped bring Pakistan and India back from the brink and secure a ceasefire, that is holding till today. In recognition of his outstanding contribution, Pakistan had nominated President Trump for the Nobel Peace Prize. We sincerely hope President’s efforts to promote peace and prevent conflict in our region receive due recognition this time. @realDonaldTrump @NobelPrize — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 9, 2026

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इसकी पैरवी करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशिया में शांति को आगे बढ़ाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उनके समय पर किए गए हस्तक्षेप ने पाकिस्तान और भारत को युद्ध के कगार से वापस लाने और एक ऐसा युद्धविराम सुनिश्चित करने में मदद की, जो आज तक कायम है। उनके इस उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को रोकने के प्रयासों को इस बार उचित पहचान मिलेगी।