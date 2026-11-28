‘2027 में कोविड से भी बड़ा संकट ला सकता है AI': रिसर्चर के ओपन लेटर ने मचाई हलचल, जानें क्या दी चेतावनी

बेकाबू हो रहा है एआई

पत्र में दावा किया गया है कि हम एआई पर नियंत्रण खो रहे हैं। इसके अनुसार, इस वर्ष एआई से जुड़ी घटनाएं और गंभीर हुई हैं तथा कई कंपनियों को हैक किया गया है। लेखक का मानना है कि जहां अब तक नुकसान मुख्य रूप से आर्थिक रहा है, वहीं अगले वर्ष एआई से बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, जिसमें संभावित रूप से कई लोगों की जान जाने की आशंका भी शामिल है।

जुर्कोविक ने आशंका जताई है कि किसी एआई का नियंत्रण से बाहर होकर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच बना सकता है। किसी दुर्भावनापूर्ण तत्व द्वारा जैविक हथियार बनाने के लिए एआई का दुरुपयोग किया सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने वालों का लापरवाह होकर अपनी शक्ति एआई प्रणालियों को सौंप सकता है।

क्या है जुर्कोविक की अपील?

पत्र में कंप्यूटर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों और दार्शनिकों जैसे क्षेत्र के करीब मौजूद लोगों को एआई को सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। यह भी कहा गया है कि एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाने का काम लगभग पूरी तरह अमेरिका की कुछ कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि यूरोप फ्रंटियर क्षमताओं में आगे नहीं है। फिर भी, लेखक के अनुसार यूरोपीय संघ (EU) ने अतीत में एआई विकास को आकार दिया है—जैसे EU AI Act ने ऐसे मानक तय किए जिन्हें आज अमेरिकी कंपनियां भी अपनाती हैं। हालांकि, अमेरिका के पास मजबूत एआई प्रणालियां बढ़ने के साथ यूरोप की शक्ति कम हो रही है और कार्रवाई करने का अवसर सीमित है।

इसके अतिरिक्त, पत्र में वैश्विक आपदाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार रहने की सलाह दी गई है, जिसमें परिवार के लिए लगभग दो सप्ताह का भोजन और पानी जमा रखना तथा ऑनलाइन बैंकिंग प्रणालियों के बाधित होने की स्थिति में नकदी तैयार रखना शामिल है। लेखक का मानना है कि अगले वर्ष कोविड से भी कहीं अधिक व्यवधान पैदा करने वाली कोई घटना हो सकती है।

https://t.co/ZZutDzEkXQ — Nikola Jurkovic (@nikolaj2030) November 26, 2026

2027 से 2030 तक की आशंकाएं

लेखक के अनुसार, सख्त वैश्विक नियमन के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देगा और संभवतः 2027 तक ही सबसे समझदार इंसानों से कहीं अधिक बुद्धिमान स्तर पर पहुंच सकता है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि ऐसी सुपर ह्यूमन एआई ऐसे लक्ष्य अपना सकती है जो मानव अस्तित्व के विपरीत हों, जिससे पृथ्वी पर हर इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेखक का मानना है कि फ्रंटियर एआई के विकास को जानबूझकर धीमा किए बिना, 2030 के अंत तक मानवता के नष्ट होने या शक्तिहीन होने की संभावना लगभग सिक्के के उछालने जैसी है।

अर्थव्यवस्था, नौकरियां और जीवन योजनाओं पर असर

पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि मानवता अतिमानव एआई प्रणालियों के निर्माण के बाद भी जीवित रहती है, तब भी मौजूदा व्यवस्था और आर्थिक प्रणाली गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। लेखक के अनुसार, जब इंसान अपने से अधिक सक्षम प्रजाति के साथ दुनिया साझा करेगा, तो दुनिया से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 10 वर्षों के भीतर अधिकांश मौजूदा नौकरियां समाप्त हो जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी बेरोज़गार हो सकती है।

लेखक ने चिंता जताई है कि ये तकनीकी बदलाव बिना सहमति के लोगों की जीवन योजनाओं को पटरी से उतार सकते हैं। पत्र के मुताबिक, यदि एआई की दौड़ जारी रहती है, तो 1 से 5 वर्ष की कई शैक्षणिक, करियर और पारिवारिक योजनाएं अस्थिर हो सकती हैं। लेखक ने यह भी लिखा है कि हाल ही में माता-पिता बने उनके मित्रों को यह चिंता सता रही है कि उनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र तक जीवित रह पाएंगे या नहीं।

अंत में, पत्र में कहा गया है कि स्थिति कठिन ज़रूर है, लेकिन प्रयास और समन्वय से मानव प्रजाति के रूप में इससे सुरक्षित निकलने की संभावना मौजूद है। लेखक के अनुसार, एआई सुरक्षा अभी एक छोटा क्षेत्र है और पूर्णकालिक रूप से काम करने वाला हर अतिरिक्त व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी कारण लेखक ने अपना करियर एआई सुरक्षा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है तथा उम्मीद जताई है कि भविष्य में एक दिन सभी लोग मिलकर यह जश्न मना सकेंगे कि एआई के सबसे बुरे परिणामों को टाल दिया गया।