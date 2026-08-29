नेपाल में जलप्रलय से भारी तबाही, 579 लोगों की मौत; 1900 से ज्यादा लापता, 320 भारतीयों से संपर्क टूटा

2 झीलों के कहर बनकर टूटने का खतरा

नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक बार फिर बड़े सैलाब की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। 2 झीलों के कहर बनकर टूटने का खतरा है। इनमें से 1 झील ओवर फ्लो हुई तो दूसरी का आकार बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है।





320 भारतीयों से संपर्क नहीं

नेपाल में आई इस आपदा के बीच करीब 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें इंफोसिस की सहायक कंपनी इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के प्रमुख लैक्स गोपीसेट्टी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

लापता भारतीयों की जानकारी सामने आने के बाद उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। संबंधित एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रही हैं।